La reine Elizabeth prouve qu’elle est une arrière-grand-mère adorée pour bébé Archie

De l’extérieur, la reine Elizabeth II semble être une entreprise et n’a pas le temps d’être vraiment la grand-mère traditionnelle qui fait des biscuits et des pulls en tricot. Et bien qu’elle ne soit pas assise avec ses aiguilles à tricoter, elle a prouvé à maintes reprises qu’elle aime chacun de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, autant que toute autre grand-mère.

Récemment, la reine Elizabeth II a fait savoir au monde à quel point ses arrière-petits-enfants comptaient pour elle. Et après toutes les choses désagréables que la famille royale a dû endurer en 2019, c’est la naissance de Baby Archie qui a contribué à apporter de la joie à une année autrement difficile.

La famille royale a connu une année très controversée en 2019

Reine Elizabeth II | Sean Gallup / .

L’année civile 2019 a été truffée de controverses pour la famille royale.

Tout d’abord, en janvier, le prince Philip a été impliqué dans un accident de voiture qui a blessé deux autres automobilistes. Le duc d’Édimbourg conduisait son Land Rover lorsqu’il s’est écrasé dans une autre voiture qui avait deux femmes et un bébé.

Les deux femmes ont subi des blessures mineures (une femme s’est cassé le poignet) le bébé dans l’autre voiture qui n’a pas été blessé. En raison de l’accident, le prince Phillip a perdu son permis et a également été critiqué pour ne pas avoir contacté les occupants de l’autre voiture plus tôt.

Un autre moment controversé pour la famille royale cette année a été lorsque Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont décidé de poursuivre le Daily Mail On Sunday. Le duc et la duchesse de Sussex ont affirmé que le tabloïd britannique avait publié des mensonges sur Markle et avait illégalement publié une lettre privée qu’elle avait écrite à son ex-père.

Ce qui a rendu cette décision si controversée, c’est qu’à l’époque, il y avait une rumeur d’une querelle en cours entre le prince Harry et le prince William. Et on soupçonnait le prince Harry de ne pas avoir consulté la famille royale avant de déposer plainte.

Bien que ces deux moments controversés aient suffi à susciter une frénésie médiatique, ils n’étaient rien comparé au moment controversé qui allait bientôt affecter la famille royale. Après avoir condamné un délinquant sexuel, Jeffrey Epstein a été arrêté, une fois de plus, l’un de ses anciens «esclaves sexuels» présumés s’était manifesté et avait déclaré qu’elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec le fils de la reine Elizabeth II, le prince Andrew, alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

Le prince Andrew a catégoriquement nié avoir eu une relation avec la jeune femme malgré le fait qu’elle ait une photo des deux ensemble. Au cours d’une entrevue désastreuse, le prince Andrew a continué de trouver diverses excuses pour expliquer pourquoi l’histoire devait être fausse.

Cependant, de nombreux fans pensaient qu’il y avait plusieurs trous dans son histoire et que son interview ne faisait que le rendre coupable. Peu de temps après son entrevue, le prince Andrew a annoncé qu’il quitterait ses fonctions royales.

Baby Archie a aidé à égayer une année sombre pour la reine

Chaque année, la reine prononce un discours de Noël qui est diffusé dans tout le Royaume-Uni.Cette année, la reine a trouvé impossible de ne pas s’adresser à l’éléphant dans la pièce et de parler de l’année controversée à laquelle la famille royale a dû faire face. Elle a qualifié les nombreuses controverses de «bosses sur la route», mais elle a insisté pour que la route devienne plus fluide une fois Archie né.

«Le prince Philip et moi avons été ravis d’accueillir notre huitième arrière-petit-enfant dans notre famille. Bien sûr, au cœur de l’histoire de Noël se trouve la naissance d’un enfant », avait déclaré la reine. “Des étapes apparemment petites et insignifiantes négligées par beaucoup à Bethléem.”

La reine a poursuivi en disant que Jésus a illustré comment «de petits pas, faits dans la foi et dans l’espérance, peuvent surmonter les différences de longue date et les divisions profondes pour apporter l’harmonie et la compréhension. Bien sûr, le chemin n’est pas toujours facile et peut parfois être assez cahoteux cette année, mais de petits pas peuvent faire toute la différence. »

Qu’est-ce que l’avenir réserve à la famille royale?

L’année dernière a certainement été une période difficile pour la famille royale. Et maintenant que Meghan et le prince Harry ont annoncé qu’ils reculeraient en tant que membres royaux supérieurs et qu’ils vivraient en Amérique du Nord à temps partiel, les choses pourraient empirer pour la famille avant de s’améliorer. Cependant, la reine aime évidemment tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donc, tant qu’elle aura toujours sa famille, la vie de la reine sera plutôt bonne.