La reine Elizabeth quitte le palais de Buckingham à cause des craintes du coronavirus

La famille royale fait de son mieux pour assurer la sécurité de la reine Elizabeth pendant la pandémie de coronavirus. Sa Majesté et le prince Philip ont quitté Buckingham Palace ce week-end par mesure de précaution contre le virus et pourraient y rester jusqu’à ce que le pire soit passé. D’autres membres de la famille royale ont également pris des mesures pour limiter leur exposition au milieu des craintes grandissantes de coronavirus.

Reine Elizabeth | Max Mumby / Indigo / .

La famille royale se prépare à une pandémie de coronavirus

Avec la propagation du coronavirus dans toutes les parties du monde, la famille royale prend des mesures pour protéger la sienne. À la fin de la semaine dernière, Clarence House a annoncé que le prince Charles retarderait son voyage de printemps en Bosnie, à Chypre et en Jordanie.

Selon le

Blast, Charles devait faire une tournée de huit jours dans la région

aux côtés de sa femme, Camilla Parker Bowles. Ces plans ont depuis changé,

bien qu’il ne soit pas clair si le prince de Galles va reporter le voyage.

«En raison de la situation qui se déroule avec le coronavirus

pandémie, le gouvernement britannique a demandé à Leurs Altesses Royales de reporter

leur tournée de printemps en Bosnie-Herzégovine, à Chypre et en Jordanie »,

déclaration lue.

Bien sûr, Charles n’est pas le seul membre de la famille royale dont l’horaire a connu des changements spectaculaires. La reine Elizabeth a également reporté ses engagements jusqu’à ce que la propagation du virus soit contenue.

On ne sait pas quand la famille royale reprendra ses activités

d’habitude, mais protéger la reine Elizabeth et Charles est la bonne chose à faire. le

le coronavirus semble affecter les populations âgées et celles atteintes de

problèmes de santé les plus.

Une mise à jour sur le calendrier de la reine Elizabeth

En ce qui concerne Sa Majesté, elle avait prévu une multitude d’engagements royaux dans les semaines à venir. Cependant, la plupart de ces événements ont été retardés depuis la pandémie.

Buckingham Palace a récemment publié une déclaration à ce sujet,

révélant que l’horaire de la reine Elizabeth pourrait changer au cours de la

les prochaines semaines. Selon ce qui se passe à ce moment-là, il est possible que

ces changements se prolongent au printemps.

«Par mesure de précaution raisonnable et pour des raisons pratiques

circonstances actuelles, des modifications sont apportées aux engagements du journal de la Reine

dans les semaines à venir », a expliqué le palais.

Les autorités ont ajouté que les prochains arrêts de la reine Elizabeth dans le Cheshire

et Camden ont été annulés. Ils ont également noté que la reine Elizabeth

tenir des réunions, bien que des précautions appropriées soient mises en place pour éviter

exposition.

Certaines de ces précautions incluent probablement une distanciation sociale et un contact physique limité. La famille royale a pratiqué ces tactiques lors des récents événements de la Journée du Commonwealth, qui ont vu beaucoup d’entre eux éviter les poignées de main.

La reine Elizabeth quitte le palais de Buckingham au milieu des craintes des coronavirus

Comme une autre étape pour protéger la reine Elizabeth, elle a officiellement

a quitté Buckingham Palace avec son mari. Selon NY

Post, la paire s’est dirigée vers le château de Windsor et devrait rester

là jusqu’à la semaine prochaine.

Une source intérieure a assuré aux observateurs royaux que la reine Elizabeth est

de bonne humeur et que le mouvement a été fait pour la protéger dans le cas où le

l’épidémie de coronavirus s’aggrave au Royaume-Uni.

«Elle est en bonne santé mais il a été jugé préférable de bouger

», a expliqué un initié.

La reine Elizabeth a plus de chances de contracter le virus à

Buckingham Palace, qui est situé au cœur de Londres et est constamment

être visité par les invités. En fait, l’initié a noté que Sa Majesté a rencontré

«Beaucoup de gens là-bas» au cours des dernières semaines et que ses conseillers

a pensé qu’il valait mieux la retirer de la situation.

Jusqu’à présent, il y a eu plus de 1 400 cas de coronavirus au Royaume-Uni. Le pays a signalé 21 décès dus au virus. Si ces chiffres augmentent, il est fort probable que la reine Elizabeth et le prince Philip resteront au château de Windsor.

Quels autres événements la reine Elizabeth annulera-t-elle?

Avec le coronavirus qui semble empirer tout autour du

monde, il y a eu des discussions sur l’annulation d’événements de la reine Elizabeth, même

Plus loin. Cela comprend son événement annuel Royal Ascot, qui est prévu pour

mi-juin.

La reine Elizabeth n’a jamais manqué les festivités des courses de chevaux, qui ont été lancées par la reine Anne en 1711. Mais avec Sa Majesté qui aura 94 ans le mois prochain, sortir en public peut s’avérer trop risqué.

La semaine dernière, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a conseillé

toute personne de plus de 70 ans doit rester à l’intérieur pendant les quatre prochains mois. Si la reine

Elizabeth suit ces directives, elle pourrait très bien manquer le Royal Ascot.