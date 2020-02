La reine Elizabeth rétrograde-t-elle Meghan Markle de duchesse à comtesse?

Les membres supérieurs de la famille royale ont été extrêmement occupés à travailler sur tous les détails de «Megxit» ces dernières semaines. Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry apporteront des changements majeurs, faisant tout, de ne pas recevoir de financement public à la renonciation à leurs titres royaux.

Bien que tout le monde ait été extrêmement surpris et même un peu aveugle lorsqu’ils ont annoncé qu’ils se retireraient en tant que royals seniors, les fans se rendent compte que Meghan et le prince Harry doivent faire ce qu’ils pensent être le mieux pour eux et leur nouveau fils: Archie. Le couple a été soumis à un examen minutieux des médias pour ce qui semble éternel, et Meghan a même admis qu’elle trouvait la vie royale «injuste».

Les fans ne peuvent qu’espérer qu’après “Megxit”, c’est un fait accompli qu’ils auront l’intimité et le bonheur qu’ils méritent. Naturellement, chaque fois que quelqu’un démissionne d’un poste, il perd un certain nombre de choses, ce dont tout le monde parle. Alors, la reine Elizabeth rétrograde-t-elle Meghan de duchesse à comtesse?

Meghan Markle et le prince Harry ont fait une annonce surprenante

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Bien que les fans royaux savaient bien que Meghan et le prince Harry traversaient une période difficile, l’annonce qu’ils se retireraient de leurs rôles royaux était encore complètement inattendue. Selon Fox News, nous avons appris au début de janvier 2020 que le «Megxit» allait se produire.

Depuis lors, tous les regards sont rivés sur les actualités royales afin de suivre chaque mise à jour. À ce stade, il a été révélé que Meghan et le prince Harry vont rembourser les fonds des contribuables qui ont été utilisés pour rénover Frogmore Cottage.

Ils vont également partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord. De plus, le couple prévoit de devenir «financièrement indépendant» et qu’il espère vivre de manière plus privée en se concentrant sur les prochaines étapes de sa vie.

Meghan et le prince Harry ont clairement indiqué qu’ils soutiendront toujours la reine Elizabeth. Mais ils n’exerceront officiellement aucune autre fonction royale après le printemps 2020.

Meghan Markle et le prince Harry renoncent à leurs titres royaux

Meghan Markle et le prince Harry | Toby Melville – Piscine WPA / .

Maintenant qu’ils ont décidé de prendre du recul en tant que membres de la famille royale, Meghan et le prince Harry vont également abandonner leurs titres de «HRH». Le Daily Mail rapporte que le duc et la duchesse de Sussex ne seront plus appelés «Leurs Altesses Royales».

Nous ne pouvons qu’imaginer que c’est un petit prix à payer dans une décision qui a été si énorme et qui a changé la vie, et il y a de fortes chances que Meghan et le prince Harry soupçonnent que cela arriverait. Bien qu’il y ait encore beaucoup de questions concernant «Megxit», les fans royaux manqueront de reconnaître Meghan et le prince Harry par leurs titres «HRH», même s’il s’agit de l’un des plus petits changements de la situation.

La reine Elizabeth rétrograde-t-elle Meghan Markle de duchesse à comtesse?

Meghan n’a eu l’honneur d’être duchesse que pendant quelques années, mais de nombreux fans royaux peuvent se demander si elle continuera à avoir ce rang après «Megxit». Après tout, la reine Elizabeth a le pouvoir de la rétrograder de duchesse à une comtesse, et c’est à elle de décider si elle choisit de le faire.

Alors, Meghan s’appellera-t-elle maintenant la comtesse de Sussex? Selon E! Des nouvelles, elle ne le fera pas.

Bien que la reine ait envisagé la possibilité de rétrograder Meghan, elle a finalement décidé de ne pas le faire, car, de toutes choses, elle ne voulait pas sembler mesquine. Même une fois la scission terminée, nous pouvons tous être assurés que Meghan sera toujours connue comme la duchesse de Sussex.