La reine Elizabeth vient de donner au prince William quelque chose de spécial au milieu du drame Megxit

Dernièrement, il semble que la famille royale tourne complètement autour de «Megxit». Il y a encore de nombreuses questions sans réponse, et les fans vérifient constamment les nouvelles pour voir s’il y a de nouvelles mises à jour concernant Meghan, la duchesse de Sussex et la décision du prince Harry de démissionner de leurs fonctions de royals supérieurs.

Beaucoup de gens se demandent exactement ce qui se passe derrière les portes du palais, surtout en ce qui concerne les membres de la famille tels que la reine Elizabeth, le prince Charles et le prince William. Il ne fait aucun doute qu’ils ont beaucoup de travail à faire, car les détails de la scission sont finalisés.

Bien que nous sachions que Meghan et le prince Harry partageront leur temps entre le Canada et le Royaume-Uni – et qu’ils prévoient de devenir financièrement indépendants – beaucoup reste à faire. Nous ne pouvons qu’imaginer le stress que subissent les autres membres de la famille royale alors qu’ils tentent de comprendre les choses, en particulier avec autant de spéculations des fans et des médias.

Au milieu de tout le drame «Megxit», la reine Elizabeth vient de donner au prince William quelque chose de spécial qui fait croire aux fans qu’elle récompensera le futur roi pour sa fidélité à la famille royale.

Que savons-nous du «Megxit» jusqu’à présent?

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

C’est au début de janvier que le prince Harry et Meghan ont annoncé de façon surprenante qu’ils se retireraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. La séparation survient à un moment où les choses étaient tout sauf faciles pour le couple, car ils subissaient un stress intense depuis assez longtemps.

Les tabloïds britanniques ont été implacables, et le prince Harry et Meghan semblent en avoir assez. Alors, que savons-nous du nouveau chapitre de la vie dans lequel ils sont sur le point de se lancer?

Eh bien, selon MSN, ils ne recevront plus de fonds de la subvention souveraine. Ils devront également rembourser les 3 millions de dollars de l’argent des contribuables qui ont été utilisés dans les rénovations importantes de leur maison de Windsor.

De plus, tout le personnel du prince Harry et de Meghan est libéré de ses fonctions. Bien qu’ils auront toujours leurs parrainages privés, nous ne verrons plus Meghan et le prince Harry exercer des fonctions au nom de la reine.

Le prince Harry et Meghan Markle renoncent à leurs titres royaux

L’un des détails les plus compliqués de «Megxit» est que Meghan et le prince Harry ne seront plus connus sous le nom de «Leurs Altesses Royales». Bien qu’un titre royal soit encore relativement nouveau pour Meghan, le prince Harry a un titre depuis le jour où il est né.

Selon BBC News, le prince Harry et Meghan ne sont plus autorisés à utiliser les titres «HRH» maintenant qu’ils prennent du recul et ne remplissent plus leurs engagements officiels. C’est certainement un changement majeur dans leur vie alors qu’ils choisissent de vivre la vie hors des projecteurs royaux et d’élever leur fils, Archie, dans un environnement plus calme.

La reine Elizabeth vient d’offrir au prince William quelque chose de spécial au milieu du drame «Megxit»

Alors que des millions de fans royaux sont toujours choqués par “Megxit”, beaucoup de gens savent que nous devons prendre en considération que les autres membres de la famille royale sont également confrontés au choc. Alors qu’ils font sûrement ce qu’ils peuvent pour soutenir Meghan et le prince Harry, la reine Elizabeth sait que les choses ne seront pas faciles.

Alors, quel cadeau spécial vient-elle d’offrir au prince William au milieu de «Megxit»? Eh bien, tout comme le prince Harry et Meghan perdent leurs titres, le prince William en gagne un autre.

Us Weekly rapporte que la reine vient de donner à son petit-fils le titre de Lord High Commissioner à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse. Cela signifie qu’il représentera Sa Majesté auprès de l’Église d’Écosse et exercera ses fonctions officielles.

Bien que le prince William ne soit pas le premier à détenir ce titre, nous pouvons imaginer qu’il est honoré par ce qui lui a été donné.