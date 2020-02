La reine Elizabeth vient de mener une mission secrète au milieu du drame de sortie du prince Harry et Meghan Markle

La reine Elizabeth fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer la monarchie après la sortie du prince Harry et de Meghan Markle. À cette fin, Sa Majesté a récemment entrepris une mission secrète dans l’une des principales agences de sécurité du Royaume-Uni, le MI5. La visite intervient peu de temps après que le palais de Buckingham a confirmé que Harry et Meghan, duchesse de Sussex, quitteront la famille royale le 31 mars.

Meghan Markle, le prince Harry et la reine Elizabeth | John Stillwell – Piscine WPA / .

Le prince Harry et Meghan Markle ont confirmé leur sortie

Le plan de Harry et Markle de s’éloigner des projecteurs royaux a

a subi pas mal de changements au cours des derniers mois. Dans leur plan initial,

les deux voulaient jouer un rôle plus limité dans la monarchie tout en continuant

leur travail avec leur fondation caritative, Sussex Royal.

Après des semaines de délibération, cependant, la reine Elizabeth a révélé que le couple ne serait pas autorisé à utiliser leurs titres en RHS, ce qui signifie qu’ils ne travailleront plus avec Sussex Royal.

Les deux gardent techniquement leurs titres royaux, bien qu’ils

sont interdits de les utiliser dans des lieux publics.

Harry et Markle quittent également pleinement leurs fonctions de membres actifs de la famille royale et seront financièrement indépendants de la reine Elizabeth et de la couronne après le 31 mars. Ce statut sera toutefois réexaminé après une période de 12 mois et des changements appropriés seront apportés .

Que pense la reine Elizabeth du Megxit?

La décision de Harry et Markle de quitter la monarchie a été une énorme surprise pour la reine Elizabeth et le prince Charles, qui auraient tous deux été aveuglés par l’annonce. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur décision début janvier et auraient donné peu de préavis aux autres membres de la famille royale.

Avec tout le monde se bousculant pour ramasser les morceaux, une source intérieure

affirme que la reine Elizabeth est prête à être terminée avec le drame et se déplacer

vers l’avant.

“Le message pour Harry est: vous ne pouvez pas déclarer que vous ne voulez pas être royal – en particulier dans la façon dont vous l’avez fait – et ensuite vous vendre comme royal.” https://t.co/PDq7WFJUVi

– JennieM (@ JennieM53937815) 20 février 2020

“Elle est arrivée au point où elle ne veut plus penser à

plus », a révélé la source. “Elle veut juste que ce soit fini et fini.”

Bien qu’elle ne veuille clairement pas en parler, Queen

Elizabeth a été très favorable à Harry et Markle en public. Mais elle aussi

estime que Megxit a été très dommageable pour la monarchie et ne peut pas attendre

jusqu’à ce qu’il ne fasse plus les gros titres.

L’un des moyens par lesquels la famille royale peut commencer à avancer est de poursuivre ses fonctions, raison pour laquelle le dernier engagement royal de Sa Majesté était si important.

La reine Elizabeth effectue une mission secrète

Cette semaine, la reine Elizabeth a pris part à une escale imprévue à

le siège du MI5 à Londres. Selon Hello Magazine,

Sa Majesté portait un manteau violet et une robe pour la sortie et a rencontré le MI5

réalisateur Andrew Parker.

Parker a fait visiter le musée à la reine Elizabeth au MI5 avant

ils se sont mêlés à d’autres membres du personnel. Elle aurait manifesté un intérêt particulier

dans la collection liée aux agents doubles dans la Seconde Guerre mondiale, dont beaucoup ont aidé

vaincre les nazis.

À un moment donné pendant son séjour, la reine Elizabeth a parlé au personnel du MI5 et les a tous remerciés pour leur «travail inlassable» veillant sur le pays.

«Je voudrais profiter de ma visite ici aujourd’hui pour saisir

merci à tous pour le travail inlassable que vous faites pour assurer la sécurité de notre pays. Je suis toujours frappé par la détermination remarquable

avec lequel vous remplissez votre rôle vital », a-t-elle déclaré.

La reine Elizabeth a ajouté qu’elle est toujours impressionnée lorsqu’elle visite le MI5. Le voyage, quant à lui, intervient un an après que le prince William ait passé quelque temps au MI5, au GCHQ et au MI6 afin de mieux comprendre leur rôle dans la protection de la nation.

Quelle est la prochaine étape pour le prince Harry et Meghan Markle?

En ce qui concerne Harry et Markle, les deux sont actuellement

vivre au Canada et profiter de leur temps loin des projecteurs royaux.

Avec un mois pour attendre que leur sortie devienne officielle, les Sussex sont attendus

retour au Royaume-Uni pour une dernière série d’engagements publics au Queen Elizabeth’s

demande.

Harry et Markle apparaîtront en public plusieurs fois début mars. L’un de leurs derniers événements en tant que membres supérieurs de la famille royale sera le service de la Journée du Commonwealth, qui mettra probablement en vedette le prince William et Kate Middleton également.

Ce portrait saisissant de la reine Elizabeth II sera toujours mon image préférée d’elle car il reflète sa grâce mais aussi sa formidable force et son engagement de longue date au service. #Dieu sauve la reine

Julian Calder 2013. Balmoral pic.twitter.com/Z8fsUqzInN

– Crown Pandora (@CrownPandora) 25 février 2020

Une fois leur départ officiel, Harry et Markle sont attendus

de revenir au Canada alors qu’ils planifient leur prochain déménagement. Tout au long de l’année, les deux

envisagent d’établir une base d’attache en Amérique du Nord et de lancer une nouvelle

Organisation caritative.

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont révélé aucun détail

sur leurs projets à venir. On a beaucoup parlé de leur déplacement

à Los Angeles ou à New York, bien que rien ne soit gravé dans le marbre pour le moment.

La reine Elizabeth a fait peu de commentaires sur la sortie des Sussex, mais elle a exprimé sa tristesse de ne plus vouloir être membre actif de la famille royale.