La reine Naija cherche son fils après l’arrestation de l’ex-Chris Sails pour agression: rapport

La reine Naija n’a pas parlé de l’arrestation de son ex-mari Chris Sails, mais elle a demandé des informations sur le sort de leur fils.



Il semble que Chris Sails ait eu une autre altercation avec la loi. La star des médias sociaux a fait les gros titres ces dernières années pour ses prétendus comportements problématiques. En 2018, Sails a été arrêté pour avoir prétendument agressé sa petite amie d’alors, l’actrice Parker McKenna de la renommée de My Wife & Kids. Plus tôt cette année-là, Sails aurait été détenu avec trois autres personnes après avoir usurpé l’identité de policiers de Houston dans une vidéo pour aider à promouvoir un concert. Jeudi 9 avril, The Shade Room a rapporté que Chris Sails avait de nouveau été placé en garde à vue, cette fois-ci pour voies de fait graves ayant causé des lésions corporelles graves.

Dimitrios Kambouris / Personnel

Les détails de ce qui a conduit à l’arrestation de Sails n’ont pas encore été partagés, mais le média a publié une photo de la photo du jeune homme de 24 ans et des informations de son dossier. Cela montre qu’il est détenu sous caution de 15 000 $ dans une prison du Texas. La chanteuse Queen Naija, l’ex-femme de Sails, a consulté son histoire Instagram pour demander de l’aide pour retrouver leur fils CJ, âgé de cinq ans, car elle n’a pas pu le trouver.

“J’ai besoin de mon fils maintenant”, a écrit Naija. “Celui qui a mon fils me contacte MAINTENANT. Si vous savez qui est Chris et avec DM ME !! Je ne trouve pas mon fils! Personne ne me répond.” La reine Naija a rapidement supprimé le message, il est donc supposé qu’elle a pu localiser CJ.

