La reine Naija retrouve son fils après l’arrestation de son ex-mari

Le cauchemar familial de la reine Naija est terminé.

Jeudi soir, l’ex-mari du chanteur de «Medicine» Chris Sails a été arrêté et accusé de voies de fait graves ayant causé des blessures graves. Selon un article de The Shade Room, qui montrait sa photo et son dossier, le jeune homme de 24 ans est détenu sous caution de 15 000 $ dans une prison du Texas.

Peu de temps après son arrestation, Naija s’est rendu sur Instagram pour révéler que leur fils CJ, 5 ans, était porté disparu et qu’elle n’a pas pu le retrouver. «J’ai besoin de mon fils maintenant», a-t-elle écrit dans une histoire Instagram supprimée depuis. «Quiconque a mon fils me contacte MAINTENANT. Si vous savez qui est Chris et avec DM ME !! ”

Un Naija paniqué a ajouté: «Je ne trouve pas mon fils! Personne ne me répond. “

Peu de temps après avoir lancé l’appel, elle a pu retrouver son fils. “Pour être clair, j’ai trouvé où était mon bébé, je lui ai parlé et je serai bientôt avec lui”, a-t-elle expliqué à 7,7 millions de followers.

Elle a expliqué pourquoi elle avait décidé de rendre l’information publique. «Je ne publierais jamais quelque chose comme ça pour attirer l’attention», a-t-elle déclaré. «J’ai publié cela dans mon histoire par peur après avoir reçu un appel d’une personne du service social.»

Après avoir contacté ceux qu’elle connaissait à Houston et n’ayant reçu aucune réponse, elle s’est lancée sur les réseaux sociaux dans l’espoir de trouver CJ. “Je n’ai fait un post que dans l’espoir que quelqu’un me contacte souvent sur IG qui est autour de mon fils, parce que je ne connais personne sur les réseaux sociaux”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “Tout va bien merci.”

Naija a également un fils de 1 an, Legend, avec son petit ami actuel, Clarence White.