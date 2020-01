La reine Victoria ne croyait-elle pas aux droits des femmes

La reine Victoria était l’une des femmes les plus célèbres du 19e siècle. Malgré cela, elle n’aimait pas l’idée de dirigeants féminins. Voici ce qu’elle avait à dire – et comment ses actions ont pu saper ses mots.

Un portrait de la reine Victoria de 1841 | CM Dixon / Print Collector / .

Réflexions de la reine Victoria sur les droits des femmes

WBUR rapporte que la reine a dit une fois: «Nous, les femmes, ne sommes pas faites pour gouverner.» S’exprimant à la troisième personne, elle a poursuivi: «La reine est très désireuse d’enrôler quelqu’un qui peut parler et écrire, etc. vérifier cette folie folle et méchante des droits de la femme , «avec toutes les horreurs qui l’accompagnent, sur lesquelles son pauvre sexe faible semble plié… Dieu a créé l’homme et la femme différents – et laissez chacun rester dans sa propre position.»

De même, la British Library rapporte que la reine considérait les rôles de genre contemporains comme étant divinement ordonnés. En 1870, elle a écrit: «Que les femmes soient ce que Dieu voulait, un compagnon d’aide pour l’homme, mais avec des devoirs et des vocations totalement différents.» Ses paroles semblaient faire écho à un passage du Livre de la Genèse qui décrivait Eve comme l’aide d’Adam.

Comment la reine a changé la monarchie

Statue de la reine Victoria à Liverpool Michael Nicholson / Corbis via .

The Guardian cite le point de vue de la journaliste Julia Baird sur le thème de la reine Victoria et des droits des femmes. «Victoria a déclaré que les femmes n’étaient pas adaptées à la vie publique, mais elle a passé plusieurs décennies à protéger et à exiger une place influente. [It’s] comme beaucoup de femmes qui disent qu’elles ne sont plus féministes maintenant, pendant qu’elles collectent des chèques de paie et s’attendent à voter et s’attendent à avoir des droits de propriété, et à avoir recours si quelqu’un devait les agresser. Son pouvoir était supposé provenir des hommes qui l’entouraient, en particulier de son mari. »

Malgré les vues de la reine Victoria, sa place dans la société – ainsi que les positions des autres dirigeantes – a gagné un certain respect parmi les suffragettes. Millicent Garrett Fawcett, une suffragette célèbre, a déclaré: «Dans les limites prescrites [the monarchy] donné à maintes reprises dans notre propre histoire, une chance pour une femme capable de prouver que dans le sens de l’État, le courage, le sens des responsabilités et le dévouement au devoir, elle est capable de gouverner de manière à renforcer son empire et son trône en gagnant l’affection dévouée de toutes les classes de ses matières. “

La reine Victoria a-t-elle laissé un héritage positif aux femmes?

La reine Victoria de Charles Robert Leslie dans sa robe de couronnement | © Archive d’images historiques / CORBIS / Corbis via .

Dans le même ordre d’idées, Baird dit que la reine Victoria a défié les attentes de son temps malgré ses attitudes traditionnelles. «Victoria était si dure et têtue et parfois grossière, et a refusé d’accepter la défaite. Refusé de savoir quoi faire. Elle a été micro-signalée à chaque seconde de la journée et elle s’est comportée comme elle voulait se comporter. C’était assez différent. “

Le Dr Amanda Foreman avait des idées similaires sur l’héritage de la reine Victoria en tant que dirigeante, rapporte The Guardian. «La reine Victoria a transformé le palais de Buckingham, le tissu de ce bâtiment, et a ainsi créé de nouvelles traditions, ces traditions que nous associons maintenant à la monarchie moderne. Il est significatif que c’était une femme qui était responsable de ces traditions et une femme qui a défini la compréhension et le concept du pouvoir souverain de notre nation, comment il est vécu, comment il s’exprime.

Certaines des traditions inventées par la reine Victoria incluaient les garden-parties de la monarchie britannique s’adressant à leurs sujets sur un balcon. La reine Victoria n’était peut-être pas une femme moderne. Cependant, elle a prouvé que les femmes pouvaient avoir un impact durable.