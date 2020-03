La relation de Kate Middleton et Meghan Markle peut-elle être réparée?

Lorsque Meghan, duchesse de Sussex, a rejoint la famille royale pour la première fois, il y a eu beaucoup de discussions sur la façon dont elle et Kate, duchesse de Cambridge, ne s’entendaient pas. Après que Meghan soit devenue mère pour la première fois, il a été rapporté qu’elle et Kate avaient commencé à se lier pour être parents.

Cependant, le récent départ de Meghan de la famille royale pourrait avoir mis un terme à la relation qu’elle et Kate ont réussi à établir. Maintenant, les fans se demandent si les deux belles-soeurs pourraient à nouveau être amies.

Kate Middleton aurait agi froidement envers Meghan Markle lors d’un récent événement

Meghan Markle | Samir Hussein / .

Kate et Meghan se sont retrouvées face à face lors d’un service pour la Journée du Commonwealth il y a quelques semaines. Meghan et le prince Harry sont arrivés en premier à leurs sièges. Lorsque Kate et le prince William sont arrivés, les Sussex ont tous deux souri et ont dit de simples salutations. Cependant, il ne semblait pas que les Cambridges aient partagé leur amabilité.

L’expert en langage corporel Judi James a noté que, malheureusement, il était clair qu’il y avait de la tension dans l’air. Elle a déclaré: “Ce ne sont pas les retrouvailles chaleureuses que nous espérions tous.”

Elle a également souligné que Meghan et le prince Harry semblaient assez tendus lorsque Kate et le prince William étaient autour, mais ils avaient l’air beaucoup plus détendus lorsqu’ils interagissaient avec d’autres personnes.

Kate Middleton prendrait «mal» le départ de Meghan Markle

Bien qu’il soit bien connu que le prince Harry et le prince William n’ont pas la meilleure relation en ce moment, il n’est pas clair pourquoi il y a de la froideur entre Kate et Meghan. Certaines sources croient que Kate est simplement bouleversée par tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois.

La correspondante royale Katie Nicholl a déclaré à Vanity Fair que Middleton «a pris [Markle’s departure] tout mal. “

Pendant ce temps, un initié a déclaré à Us Weekly que le calendrier de Kate est maintenant plus chargé, les Sussex n’étant plus là, ce qui n’a pas aidé sa santé mentale. La source a déclaré: «Kate panique et a eu des accès d’anxiété. Elle a à peine le temps de se reposer et quand elle essaie de dormir, son esprit bat constamment. »

Meghan Markle serait soulagée de se séparer de la famille royale

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Kate pourrait ne pas être très heureuse de perdre deux membres actifs de la famille royale, mais il semble que Meghan soit plus soulagée de partir.

“Elle a dit [the trip] a été une confirmation qu’ils ont fait le bon choix de manière séparée », aurait déclaré un ami de Meghan au Daily Mail. “Il n’y a pas de chaleur entre les membres de la famille et elle veut élever Archie dans un foyer rempli de rires, de joie et de beaucoup de câlins.”

L’initié a également ajouté que Meghan estimait que Kate était trop «tendue» et que les deux parties n’avaient pas beaucoup interagi.

“C’est ce que Meghan et Harry ont toujours voulu: créer leur propre vie”, a déclaré une source proche du couple à People. “Cela doit être un immense soulagement de quitter le Royaume-Uni et de suivre son propre chemin.”

La relation de Kate Middleton et Meghan Markle peut-elle être réparée?

Il est difficile de prédire l’avenir en ce moment, surtout quand il y a aussi beaucoup de choses derrière des portes closes que nous ignorons. Meghan passera désormais plus de temps en Amérique du Nord. Elle et le prince Harry ont déclaré qu’ils partageraient leur temps entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni, et qu’ils résident en fait dans un manoir au Canada depuis quelques mois.

Il semble que la distance pourrait aider Kate et Meghan à arranger les choses. Être loin de la famille royale pourrait aider Meghan à se sentir plus heureuse avec sa vie, ce qui pourrait permettre à Kate et elle de se rapprocher.

D’un autre côté, il est possible que la distance les amène à rompre les liens les uns avec les autres. Si Kate et Meghan n’ont pas beaucoup d’occasions de se voir, elles pourraient apprendre à être simplement cordiales lorsqu’elles interagissent et à ne développer aucun lien profond l’une avec l’autre.