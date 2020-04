La relation de Rebecca et Miguel sera-t-elle explorée dans la saison 5?

Je ne vais pas mentir, il est difficile de s’enraciner pour Rebecca (Mandy Moore) et Miguel (Jon Huertas) lorsque leur histoire d’amour n’a pas été explorée quatre saisons en profondeur dans This Is Us. Jusqu’à présent, Jack (Milo Ventimiglia) a été décrit comme le mari parfait de la matriarche Pearson. Pendant ce temps, Miguel se sent toujours comme une note de bas de page après 72 épisodes. Alors, la saison 5 de This Is Us va-t-elle enfin approfondir la relation de Rebecca et Miguel? Les fans ont hâte de voir cette trame de fond se dérouler à l’écran.

Ce que nous savons de Miguel sur ‘This Is Us’

Même après la finale de This Is Us Saison 4, nous ne savons pas grand-chose sur Miguel. Dans le passé, il était un ami proche de Rebecca et Jack. Il a également eu deux enfants et a divorcé de sa femme. Puis des années après la mort de Jack, Miguel s’est reconnecté avec Rebecca sur Facebook.

Finalement, le couple s’est marié. Mais il est devenu clair que les enfants de Miguel n’approuvaient pas la relation de leur père avec Rebecca de nos jours. Ils ont blâmé Rebecca pour la séparation de leurs parents. Pendant ce temps, la relation de Miguel avec Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) et Randall (Sterling K. Brown) est restée tiède.

Maintenant, les fans de This Is Us ne comprennent toujours pas le cœur de l’histoire de Rebecca et Miguel, y compris leur romance d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que la réaction des enfants lorsque le couple a commencé une relation.

Jon Huertas veut voir plus de Miguel sur “This Is Us”

Au début de la saison 4 de This Is Us en octobre 2019, Huertas a parlé de Miguel et les téléspectateurs ont laissé entendre que son personnage pourrait en voir plus.

“Je pense souvent à l’héritage de ce personnage et à la manière dont il pourra éduquer les autres”, a déclaré l’acteur à NBC News. “Ce fut une transition progressive et lente pour amener les fans à embrasser Miguel, mais il aura son moment.”

Puis, lors de la première mi-saison en janvier 2020, les fans étaient toujours impatients de découvrir l’histoire de Miguel. Et dans une interview avec le Huffington Post, Huertas a déclaré qu’il n’y avait pas de discussions importantes sur l’extension de l’arc du personnage à l’époque. Cependant, il espérait que This Is Us finirait par donner à Miguel un peu plus de trame de fond.

«J’espère que le spectacle plonge définitivement dans l’histoire de Miguel, peut-être comment il a réussi, comment il est devenu le mari de Rebecca. Mais nous n’avons pas encore eu d’énormes discussions à ce sujet », a déclaré Huertas. «Nous savons comment ils se sont réunis. Nous n’avons pas parlé de la façon dont nous allons voir cela. ”

Le créateur Dan Fogelman dit que la saison 5 de «This Is Us» mettra en évidence la relation entre Rebecca et Miguel

Jon Huertas dans le rôle de Miguel et Mandy Moore dans le rôle de Rebecca dans «This Is Us» | Banque de photos Mitchell Haddad / NBC / NBCU via .

À la fin de la saison 4 de This Is Us, Rebecca a décidé de participer à un essai clinique d’Alzheimer de neuf mois à St. Louis, Missouri. Elle avait précédemment déclaré qu’elle ne voulait pas aller passer ses derniers jours avec sa famille. Cependant, Randall l’a poussée à changer d’avis.

Ensuite, selon The Hollywood Reporter, le créateur Dan Fogelman a révélé les plans de la matriarche Pearson au retour du drame NBC. Et maintenant, nous avons la confirmation que la saison 5 de This Is Us mettra en valeur la relation entre Miguel et Rebecca.

“C’est évidemment un chapitre difficile pour Rebecca d’aller de l’avant”, a déclaré Fogelman à propos du déménagement de Rebecca à Saint-Louis. «Nous avons un grand scénario prévu pour Mandy dans la prochaine saison à venir en tant que femme plus âgée et aussi ses chronologies passées. Cela comprendra un examen plus approfondi des relations entre Rebecca et Miguel au fil des décennies. »

Le temps de briller de Miguel sera enfin sur nous lorsque This Is Us revient pour sa cinquième saison. Espérons maintenant que les nouveaux épisodes répondront à toutes nos questions brûlantes sur l’histoire d’amour de Rebecca et Miguel – et nous diront peut-être même où le couple se retrouvera à l’avenir.

