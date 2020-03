La relation entre Anakin Skywalker et Ahsoka Tano est l’une des plus vitales de “ Star Wars ”

Malgré une règle clé du Code Jedi interdisant l’attachement, les relations – platoniques et autres – sont un thème tout au long de Star Wars. C’est un motif de la trilogie originale, comme lorsque Luke Skywalker a découvert que son père était Dark Vador et Leia sa sœur, aux préquelles mettant en vedette Obi-Wan Kenobi et le lien fraternel d’Anakin Skywalker. De plus, l’histoire d’Anakin a prouvé pourquoi cette règle était difficile à suivre, avec son mariage secret avec Padmé Amidala. Mais Ahsoka et Anakin, une relation vitale dans la franchise, sont parfois négligés surtout par ceux qui ne regardent pas The Clone Wars. Ils partageaient un lien fort qui était important pour Star Wars dans son ensemble.

Ahsoka et Anakin en mission pour vaincre Cad Bane et Rako Hardeen dans la saison 4 de «The Clone Wars» | Lucasfilm

Ahsoka est venu dans l’émission pour ancrer Anakin et lui apprendre à devenir enseignant

Regarder pourquoi Ahsoka a été créée en premier lieu donne un excellent aperçu de son rôle essentiel dans la vie d’Anakin. Lors d’un événement de presse en 2008, io9 a rapporté que George Lucas avait révélé qu’il avait créé le personnage d’Ahsoka pour montrer comment Anakin était passé d’un adolescent arrogant dans Attack of the Clones au Jedi Knight in Revenge of the Sith.

“[With Ahsoka] Je voulais développer un personnage qui aiderait Anakin à s’installer. C’est un enfant sauvage après [Attack of the Clones]», A déclaré Lucas. “Lui et Obi-Wan ne s’entendent pas. Nous voulions donc voir comment Anakin et Ahsoka deviennent des amis, des partenaires, une équipe. »

Ahsoka était également là pour enseigner à Anakin une ou deux choses sur la maturité et le fait d’être enseignant. “Lorsque vous devenez parent ou que vous devenez enseignant, vous devez devenir plus responsable”, a déclaré Lucas. «Je voulais forcer Anakin dans ce rôle de responsabilité, dans cette juxtaposition.»

Cependant, Ahsoka n’était rien d’autre qu’un dispositif de complot qui n’était là que pour aider Anakin. Elle a servi le but mentionné par Lucas, mais elle avait également sa propre histoire, ses propres arcs et est devenue l’un des personnages les plus appréciés de Star Wars.

Ahsoka est littéralement Anakin, mais sous la forme adolescente de Togruta

Dave Filoni, producteur exécutif et directeur de supervision de The Clone Wars, a expliqué au Star Wars Show en 2018 pourquoi les fans ont un lien si fort avec Ahsoka. “Je pense que parce qu’ils grandissent avec elle aussi”, a déclaré Filoni. «Cette génération parle très d’elle. L’un de ses super pouvoirs secrets est qu’elle est adjacente à Anakin, et cette relation est tout. ”

La ligne «Anakin adjacent» est une description parfaite d’Ahsoka. Parce que non seulement Maître Yoda a donné à Anakin un Padawan alors qu’il n’en voulait pas. Il lui a donné Ahsoka, qui était tout aussi snipy, hardhead et sauvage qu’Anakin. Elle irait facilement de pair avec Anakin quand il s’agissait de se disputer, et elle était également très qualifiée pour son âge.

Ahsoka était extrêmement important pour Anakin comme Anakin pour Obi-Wan

Pour mieux comprendre le lien entre Ahsoka et Anakin, vous pouvez facilement regarder la relation d’Anakin avec Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan et Anakin ont tous deux reçu une poussée de Padawan quand ils ne s’y attendaient pas. Obi-Wan venait juste de passer les épreuves pour devenir un Jedi Kight après la mort de Qui-Gon Jinn dans The Phantom Menace. Pour Anakin, il n’avait aucune envie de former un jeune Padawan qui ne ferait que le «ralentir». Sans oublier, Anakin et Ahsoka étaient des poignées.

Mais une comparaison encore meilleure est leur lien fort. Obi-Wan était un modèle Jedi. Il a mis de côté tout sentiment d’amour pour Satine parce que ce n’est pas la manière Jedi. Obi-Wan était très conscient de ses pensées et obéissait au Code à un T. Quand il s’agissait d’Anakin, cependant, Obi-Wan se permettait d’être plus attaché. Comme il l’a dit dans Revenge of the Sith, Obi-Wan a crié: “Tu étais mon frère Anakin, je t’aimais!”

Anakin était, bien sûr, beaucoup plus apparent avec son attachement à Ahsoka, qui concernait Maître Luminara Unduli dans la saison 2 sur Geonosis. Aussi, qui peut oublier à quel point Anakin s’est battue pour effacer le nom d’Ahsoka, ou à quel point il était blessé de la voir partir après avoir quitté l’Ordre Jedi.

Anakin a réussi sa formation d’Ahsoka, même si leur fin n’était pas heureuse

Comme nous le voyons dans la saison 3, Ahsoka était très reconnaissant pour la formation d’Anakin, et cela a vraiment payé. Anakin était l’un des meilleurs Jedi, et elle est également devenue l’un des grands. Dans la finale de la troisième saison, Ahsoka remercie Anakin pour sa formation, qui l’a sortie de captivité. Cela confirme à Yoda qu’il a fait le bon choix en l’attribuant à Anakin. Et même dans Star Wars Rebels, elle regarde les cassettes d’entraînement d’Anakin pour s’équilibrer.

Anakin et Ahsoka avaient un lien qui a façonné Star Wars à bien des égards. Cela a aidé Anakin à devenir le chef et le chevalier Jedi qu’il est devenu par la vengeance des Sith, et elle a également joué un rôle en ouvrant les yeux sur les Jedi lorsqu’elle a été interdite. Même s’il n’a pas connu de fin heureuse, l’amitié et le lien d’Ashoka et d’Anakin font partie intégrante de la composition de Star Wars.