La relation entre Hector et Lenore fait craindre les fans pour la saison 4 sur Netflix – HITC

Castlevania est revenu sur Netflix pour sa troisième saison en mars, mais les fans anticipent déjà le sort d’un personnage dans la saison 4.

Depuis son arrivée sur Netflix en juillet 2017, la série animée Castlevania a été une révélation, se révélant être l’une des rares bonnes adaptations de jeux vidéo.

La version TV suit les personnages de la série de jeux vidéo alors qu’ils combattent toute une bande de méchants méchants.

Et bien que Trevor et Sypha puissent voler la vedette avec leurs efforts de chasse aux monstres, il est encore temps pour des personnages tels que Alucard et Hector de mettre leur temps sous les projecteurs et de briller.

La saison 3 de Castlevania, qui vient de sortir sur Netflix, ramène ces deux personnages de manière généralement déchirante, mais c’est Hector qui se dégrade sans doute le pire pour l’usure.

Castlevania saison 3

Après la sortie de la saison 2 en octobre 2018, les fans se sont retrouvés dans une attente angoissante pour un nouveau lot d’épisodes.

16 mois plus tard, le 5 mars 2020, la troisième saison tant attendue de la série est enfin arrivée.

La longue attente a rendu ce qui allait suivre encore plus encapsulant et bouleversant à la fois.

Hector et Lenore dans la saison 3

Lorsque la saison 3 est arrivée, les fans ont découvert un nouveau personnage, Lenore, un vampire doté d’énormes pouvoirs de persuasion, de manipulation et de séduction.

Pour Hector, un maître de la forge qui ramène les animaux d’entre les morts pour les garder comme animaux de compagnie et antagoniste dans les saisons précédentes, elle se révèle trop difficile à gérer, surtout compte tenu de sa nature indulgente et trop confiante.

Les deux derniers épisodes de la saison 3 sont le lieu où leurs histoires se mêlent vraiment. Hector passe la majorité de la série en tant que prisonnier de Lenore et de ses sœurs vampires, mais sachant qu’Hector est facilement manipulable, Lenore joue effectivement le rôle de «bon flic» pour le convaincre et le force à l’esclavage avec un anneau d’esclaves bien nommé.

Les fans craignent pour Hector dans la saison 4

La conclusion dramatique de l’histoire d’Hector dans la saison 3 fait partie du plan du vampire pour l’amener à créer une énorme armée de morts-vivants.

Cependant, grâce à Lenore et à son réseau d’esclaves, Hector ne peut pas interroger sa nouvelle maîtresse et ne peut pas s’échapper.

Naturellement, les fans de Castlevania ont discuté de ce dernier développement et théorisé ce qui va suivre.

Un fan sur Twitter a écrit: “Et si toute l’intrigue de Lenore est un arc de rédemption foiré pour qu’Hector se rende compte que les humains ne sont pas destinés à être utilisés comme des animaux en troupeau en devenant eux-mêmes un” animal de compagnie “”

Alors qu’un autre fan plein d’espoir a commenté: “Hector inversera le pouvoir de son anneau, parce que vous savez – toutes les choses magiques sont des choses à double tranchant – et transformeront d’autres manieurs en bêtes.”

Et enfin, ce fan sur YouTube a vu le côté le plus léger et a ajouté: “Ce n’est pas si mal. Il a un travail, une maison et une copine sexy. “

Les trois premières saisons de Castlevania sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix.

