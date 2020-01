La remorque créée par les fans de Spawn nous fait rêver

Nous avons attendu très longtemps pour notre premier aperçu chez Todd McFarlane et Jamie Foxx Frayer redémarrer… et il semble que nous devrons encore patienter un peu.

Néanmoins, grâce à YouTuber stryder HD, vous trouverez ci-dessous un aperçu tueur par les fans du redémarrage de McFarlane, qui sélectionne des séquences de Jamie Foxx de Miami Vice, Law Abiding Citizen et Sleepless pour créer un assez convaincant version d’Al Simmons, l’homme imprégné (maudit?) de capacités démoniaques après une tournure cruelle du destin le laisse errer sur la Terre comme un gage d’enfer.

Si tout se passe comme prévu, Foxx jouera avec Jeremy Renner de la renommée des Avengers, qui est monté à bord dans le rôle de Twitch Williams, un officier de police moralement juste qui devient finalement un allié improbable pour Al Simmons.

Le dernier rapport de situation de Todd McFarlane a simplement confirmé que Spawn est toujours en cours et que les allers-retours constants ont entraîné quelques ajustements au scénario actuel.

En ce moment, il est peaufiné par un autre scénariste-réalisateur du scénario que nous lui avons remis. Il est censé en avoir fini ici dans quelques semaines, puis une fois que nous allons faire des va-et-vient et resserrer un peu, nous allons à Hollywood et nous obtiendrons un oui ou un non. Voici ce que je peux vous dire: j’ai des gens avec de l’argent en marge. Il y a des gens qui vont m’aider à faire ce film. La question est, allons-nous à Hollywood, faisons un accord avec Hollywood, allons-y et faisons la production, puis revenons-nous? Ou dois-je prendre l’argent extérieur, aller le faire, puis revenir à Hollywood?

À son crédit, McFarlane est déterminé à faire décoller et projeter ce projet à longue durée de vie – même si cela signifie explorer une sorte d’option de financement participatif. Reste à savoir s’il pourra encore s’accrocher à Jamie Foxx et Jeremy Renner sans le soutien d’un studio, mais si rien d’autre, sa poursuite incessante fait partie de ce qui fait tout cela Frayer saga si captivante. Espérons qu’il obtiendra une fin heureuse.