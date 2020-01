La remorque «Guns Akimbo» boulonne des pistolets aux mains de Daniel Radcliffe! [Video]

La première bande-annonce du Jason Lei Howden-comédie d’action dirigée Guns Akimbo tourne tout le chemin après onze heures.

Dans le film, Daniel Radcliffe (Harry Potter, Horns, La femme en noir, Victor Frankenstein) a un pistolet boulonné à chacune de ses mains alors qu’il est forcé d’être le prochain concurrent de SKIZM, un gang clandestin qui diffuse en direct des matchs de la mort dans la vraie vie.

SKIZM kidnappe sa petite amie et le fait chanter en duel avec l’imparable Nix, un tueur suprêmement dur à cuire joué par le favori de Bloody Disgusting Samara Weaving (Ready or Not), qui ressemble à un mélange entre Harley Quinn et Joker dans Suicide Squad. Les images sont absolument bananes, me rappelant le plaisir ininterrompu de Crank qui ne se soucie de rien mais passe un bon moment.

Rafael Motamayor de Bloody Disgusting a passé en revue le film de sa première mondiale TIFF et l’a appelé un film «de haute énergie» qui «offre une action de jeu vidéo amusante et stupide».

Guns Akimbo ouvre dans certains théâtres sur 28 février 2020.