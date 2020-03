La rencontre inattendue entre Carlota Boza et Isabel Pantoja dans les couloirs de Mediaset

De grandes amitiés se sont nouées dans les décors et couloirs de Mediaset entre des personnalités très différentes, ainsi que de grandes inimitiés. Mais, sans aucun doute, une rencontre très surprenante a été celle qui a eu lieu dans les couloirs de Telecinco entre Carlota Boza, actrice de “ La que se avecina ”, et Isabel Pantoja, qui est maintenant l’une des stars de l’univers Mediaset.

La personne chargée de rendre une telle réunion publique a été la jeune actrice, qui a partagé sur son compte Instagram une image des deux avec Paolo Vasile, PDG de la société. “Je télécharge une de mes photos les plus épiques et elle n’a pas encore été téléchargée! Avec la magnifique et inimitable Isabel Pantoja Martín! Et mon merveilleux patron Paolo Vasile! Je pense que je ne pourrai jamais faire correspondre une telle photo! “Étaient les beaux mots que Boza utilisait pour accompagner la photo.

L’actrice de «LQSA» a ajouté une dernière phrase à la fin du message: «Tomber amoureux, tomber amoureux»; Il appartient au refrain du dernier single que l’ancien concurrent de ‘Survivors 2019’ a sorti en février dernier. Carlota Boza a ainsi montré son immense admiration pour le juge «Idol Kids» et son enthousiasme à la rencontrer en personne et à travailler sur la même chaîne.

Étoile Mediaset

Depuis que j’ai accepté de participer à «Survivors 2019», Isabel Pantoja est devenue l’un des grands atouts de Mediaset Espagne pour attirer le public. Il n’y avait pas peu de présentateurs et de collaborateurs de Telecinco qui étaient ravis de la nouvelle, car ils étaient conscients de l’intérêt que suscite la tonadillera, surtout après avoir été loin des projecteurs pendant quelques années en raison de ses problèmes de justice.

Après son départ de la téléréalité de survie en raison d’une maladie physique, Paolo Vasile a décidé de continuer à parier sur la mère de Kiko Rivera et Isa Pantoja et a offert d’être juge d’un nouveau concours de musique pour enfants, «Idol Kids». La tonadillera, qui a déjà sa photo dans les couloirs du bâtiment Fuencarral, sera juge avec Edurne et Carlos Jean dans ce format, dont la première est déjà annoncée sur Telecinco.

