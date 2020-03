La rencontre incroyable de l’homme le plus grand du monde et de la plus petite femme du monde

Une rencontre incroyable

Si vous vous êtes déjà demandé ce que ce serait de voir l’homme le plus grand du monde avec la plus petite femme du monde, voici la réponse.

En janvier, vous avez pu voir cette réunion inhabituelle de ce à quoi vous n’auriez jamais pensé.

L’homme le plus grand du monde s’appelle le sultan Kösen de Turquie. Il détient le record de Guiness comme «L’homme le plus grand vivant» avec une hauteur de 2,51 m. Il a également un autre record: «L’homme vivant avec les plus grandes mains» avec une taille de 28,5 cm. Ses pieds portent une taille 57.

La plus petite femme du monde s’appelle Jyoti Amge, de Nagpur, en Inde. Elle ne mesure que 63,5 cm et détient le record de «La plus petite femme vivante du monde». Elle est actrice et est même apparue dans la série American Horror Story en 2014.

Sa rencontre

Les deux gagnants record se sont rencontrés lors d’une campagne touristique en Egypte. Celles promotionnelles ont été enregistrées devant les Pyramides de Gizeh.

