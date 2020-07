La réouverture des pubs anglais devient une gigantesque fête de rue; ignorer les mesures sanitaires

▲ La réunion massive a inquiété les autorités qui craignent une épidémie de Covid-19. . photo

Annonces :

.

Journal La Jornada

Lundi 6 juillet 2020, p. 9

Londres. La réouverture des pubs en Angleterre, après plus de trois mois d’isolement, a provoqué des excès et des situations dangereuses samedi soir, et fait craindre une nouvelle épidémie du nouveau coronavirus.

La foule a commencé à arriver vers 13 heures et tout est rapidement devenu incontrôlable, a déclaré Rafal Liszewski, directeur d’un magasin dans l’une des rues les plus fréquentées du quartier de Soho à Londres.

Vers 20 heures et 21 heures, heure locale, il y a eu une vraie fête de rue, avec des gens qui dansaient et buvaient, a déclaré la femme de 36 ans à l’agence britannique PA. Il a ajouté que personne ne portait de masque et qu’il était physiquement impossible de respecter la distance sociale.

Ce n’est qu’en Angleterre que les pubs, les hôtels, les coiffeurs, les cinémas et les musées ont rouvert samedi, une décision jugée trop prématurée par les autres provinces britanniques, qui ont adopté leur propre calendrier de non-confinement.

En effet, les pubs au Pays de Galles et en Ecosse prévoient d’ouvrir partiellement dans environ 10 jours.

Ce super samedi, très attendu par les Anglais, très friands de leurs pubs, a suscité l’inquiétude. Le Premier ministre Boris Johnson avait rappelé qu’il était absolument vital que chacun respecte les règles de la distance sociale.

Les pubs ont imposé des mesures pour réduire les risques pour la santé, tels que le service aux tables plutôt qu’au bar, une signalisation spécifique, une distance physique, des masques et des gants pour les employés, en plus de fournir du gel hydro-alcoolique.

Cependant, dimanche matin, plusieurs photos d’alcooliques et de personnes en dehors des slogans sanitaires ont inondé les réseaux sociaux et les journaux. Soho se transforme en une gigantesque fête de rue, où les buveurs ignorent les règles de la distance sociale, titre l’hebdomadaire Sunday Mirror.