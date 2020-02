La réponse brutale d’Andrea à ceux qui la critiquent pour “ l’île aux tentations ”

«L’île des tentations», la réalité révélée de la saison dans Mediaset qui a Monica Naranjo en tant que présentatrice, elle nous donne d’innombrables moments et c’est que les intrigues ne cessent de se développer dans chacune des livraisons. En outre, l’espace a dévoilé de nouveaux personnages qui sont entrés pleinement dans “l’univers Telecinco”. L’un d’eux est sans aucun doute Andrea, qui est entré dans la télé-réalité avec Ishmael en couple, mais pour ce qu’il semble ou sera célibataire ou avec un nouvel amour. La fille a laissé libre cours à son attirance pour l’un des célibataires et maintenantIl vous a donné plusieurs “couettes”, qui ont évidemment été commentés par tous sur les réseaux sociaux.

Andrea dans «L’île des tentations»

Les commentaires sur son attitude ne sont pas précisément positifs et que de nombreux internautes n’ont pas hésité à critiquer qu’il est infidèle à son partenaire d’Oscar sans aucun remords pour ses actions. Loin de se sentir mal, la fille n’a pas hésité à s’embrasser, à se coucher avec le garçon et à se montrer à tout moment, ce qui a scandalisé de nombreux fans du programme. Mais la chose n’a pas été là, et Andrea n’a pas hésité à facturer son petit ami pour ses baisers avec le célibataire Andrea. Dans un message qu’il a envoyé au garçon lors de la dernière livraison, il a déclaré: “J’ai vu beaucoup d’attitudes de votre part que je n’ai rien aimé (…) vous n’êtes pas naturel, Tu n’es pas la personne que j’ai rencontrée dehors et c’est pourquoi je me suis senti trahi“.

Comme elle et les célibataires ne peuvent pas apparaître sur les espaces TV pour l’instant, la fille a voulu répondre à tous ces commentaires sur ses réseaux sociaux. Dans une image qu’il a partagée sur son profil Instagram officiel, il a écrit: “S’ils me connaissaient vraiment, plus d’un serait surpris de voir à quelle distance ils sont de la réalité toutes ces choses qui se disent sur moi. Mais je garde le positif, que l’opinion des gens qui me connaissent est bonne et avec tous les messages de soutien que je reçois qui sont aussi nombreux. Je t’aime. “De cette façon, la jeune fille a voulu se distancier de la critique, elle a précisé que ce dont elle est accusée ne correspond pas à son attitude et elle a affirmé qu’elle était parfaitement à jour.

Ismaël a été avec des hommes?

Son petit ami Ismael a été à jour ces derniers jours et pas seulement à cause de ce qui s’est passé sur «L’île des tentations». Rafa Martín, connu à la télévision pour être l’entraîneur personnel de “Save me”, Il a dit dans ‘Socialité qu’il avait une relation très étroite avec le garçon. “Ismaël et moi, nous nous connaissons virtuellement et quelques mois plus tard, nous nous connaissons déjà personnellement. Et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à entretenir de bonnes relations, qui est allé de plus en plus, jusqu’à ce que ce qui s’est passé est arrivé“, a-t-il dit, laissant dans l’air une éventuelle relation sexuelle entre les deux.

.