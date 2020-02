La réponse inattendue d’un diner ‘First dates’ qui a frappé Carlos Sobera

Chaque programme ‘First Dates’ est une boîte de surprises, et il est clair que le passage de dix personnes par jour dans le célèbre restaurant il finit par nous laisser des souvenirs momentanés. Carlos Sobera agit comme un maître de cérémonie recevant toutes sortes de gens mais jusqu’à présent, il n’avait pas rencontré de réseaux de réponse directs, directs et applaudis comme celui que Raúl lui a donné, un garçon de 21 ans qui est allé dans l’espace pour chercher l’amour . Ceci est considéré comme assez calme, en plus de “convivial, gentil et zéro normatif”.

La réaction de Carlos Sobera après la réponse de Raúl

Souverain au moins il a été surpris de rire à la réponse à votre question “Comment vous définiriez-vous?“, auquel Raul a clairement répondu:”Un morceau de pédé“Ils ont tous les deux plaisanté par la suite pour savoir si la déclaration pouvait être considérée comme une carte de visite, et même Raul a dit qu’il les avait déjà en charge. Plus tard, la personne célibataire a précisé que cette phrase avait dit qu’elle devait être mise sur la table, au-delà de son orientation sexuel le problème d’homophobie que l’on retrouve parfois chez de nombreux homosexuels. Quelque chose qui doit être dénoncé publiquement à tout moment.

“C’est beaucoup qu’un gay est un homophobe, la féminité est rejetée pour le machisme intériorisé qu’ils ont“Raúl a expliqué à la caméra et Carlos Sobera, quelque chose qu’il a confirmé. Et c’est sans aucun doute ce que le participant est malheureusement à l’ordre du jour. Eh bien, après cette plainte du public est venu la nomination attendue du garçon.” Dans ce cas, c’est Michel-Ange, un garçon aux longs cheveux roux qui l’a certainement surpris en le voyant. Ils avaient tous les deux beaucoup en commun car les deux voudraient se consacrer au monde de l’esthétique.

Oui, mais en tant qu’amis

Le poids pour lui, le rendez-vous ne s’est pas terminé dans le béguin, mais les deux ne voudraient pas se revoir comme des amis, comme ils l’ont dit. Bien qu’ils ne pensent pas la même chose sur la façon dont ils voient les relations Actuellement, oui ils sont restés en appelant pour parler de maquillage et de fête, déjà hors de rendez-vous. Raúl ne quitterait pas le programme avec un partenaire, mais avec la reconnaissance des utilisateurs qui ont commenté le programme sur Twitter. Beaucoup ont applaudi l’originalité du jeune homme avant l’auto-définition de lui-même.

