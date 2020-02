La réponse Instagram de Hannah Ann à Hannah Godwin a des fans théorisant le gagnant de Peter Weber

Le 17 février, les fans de The Bachelor ont regardé Peter Weber s’envoler pour Knoxville, au Tennessee, pour le rendez-vous de Hannah Ann Sluss, mais il semble que le mannequin de 23 ans soit sur le point de recevoir un changement d’adresse au cours des prochaines semaines. Sur Instagram, Hannah Ann a répondu à un commentaire écrit par la star de Bachelor in Paradise, Hannah Godwin, et a révélé son grand déménagement dans l’Ouest. Maintenant, de nombreux téléspectateurs spéculent que Hannah Ann est la gagnante du baccalauréat de Weber et a gâché par inadvertance la finale de la saison sur la plate-forme de médias sociaux.

Hannah Ann de Bachelor Nation répond au commentaire Instagram de Hannah Godwin

Peter Weber et Hannah Ann Sluss sur «The Bachelor» | John Fleenor via .

Que Weber décide ou non de quitter la région après The Bachelor, de nombreux fans ont rapidement pensé qu’Hannah Ann remporte la saison en raison de sa réponse à Godwin.

“@Hannahann_sluss N’est-ce pas là que Peter habite ?? !!! @pilot_pete Est-ce une goutte d’indice ?? !!! ” un fan a écrit sur Instagram.

“@Hannahann_sluss vous emménagez avec Peter en Californie”, a spéculé un autre fan.

Mais les autres fans n’étaient pas aussi convaincus. “Divulgacher? Ou simplement déménager à LA pour plus d’opportunités ??? ” a écrit un fan.

Puis l’extraordinaire spoiler de Bachelor Nation, Reality Steve, a pesé sur le commentaire Instagram de Hannah Ann lors de son podcast du 20 février. Le blogueur a noté que de nombreux fans pensent que la remarque du modèle “signifie qu’elle doit gagner” la saison de Weber. Cependant, il semblait sceptique quant à la théorie.

“Ce n’est pas parce qu’elle a dit qu’elle déménageait à Los Angeles dans deux semaines qu’elle a gagné”, a déclaré Reality Steve. «Peut-être qu’elle l’a fait. Mais ce n’est pas à cause de ça. J’ai tendance à lire des trucs comme ça parfois. Pensez-vous honnêtement que si Hannah Ann gagnait cette saison… si elle était avec Peter, elle le dirait publiquement sur un post Instagram? Ce genre de chose ne donnerait-il pas tout ça? “

Il a poursuivi: «Elle pourrait jouer avec tout le monde ou elle aurait pu le faire sans réaliser ce qu’elle a dit. Je ne sais pas. Mais je peux confirmer qu’elle déménage à L.A.une fois ce spectacle terminé. Je suis sûr que c’est pour commencer sa carrière d’influence sur Instagram. Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec Peter. Nous verrons.”

À ce stade, tout est possible. Les fans de Bachelor attendent toujours patiemment de voir comment se termine la finale “intacte” de Weber. Donc, tout le monde devra juste tenir un peu plus longtemps. Mais même ainsi, il est clair que Hannah Ann fait des mouvements – et pas seulement en termes de localisation.

Le 12 février, Hannah Ann a dévoilé un teaser de 24 secondes révélant que le modèle démarre une chaîne YouTube «bientôt». Et très franchement, lancer un projet comme celui-ci semble plus facile à aborder à L.A. qu’à Knoxville. Alors restez à l’écoute.

