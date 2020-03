La reprise économique sera lente: spécialiste

Mexico.- Après la reprise des marchés boursiers mondiaux la veille, tout indique que l’économie commence à se stabiliser tant sur les marchés boursiers que sur les matières premières et les marchés des changes.

Dans une interview avec Siete24 Noticias, l’universitaire et économiste Raymundo Tenorio, a déclaré que les facteurs qui ont provoqué les indices positifs sont dus aux achats bon marché que les investisseurs et les États ont commencé à faire, en référence aux fonds de pension, aux sociétés d’investissement et aux fonds. investissement.

En ce sens, il a estimé que la reprise économique de la Chine et des autres pays sera lente, notamment en termes de production et de ventes industrielles.

“Cela pourrait prendre entre 3 et 4 mois, car les chaînes d’approvisionnement, en particulier les industries métallurgiques et manufacturières, dépendent également de la consommation dans le reste du monde.”

“Le processus sera lent, mais c’est une bonne nouvelle” et il a prédit que le taux de change au Mexique à partir du 1er avril pourrait commencer à se stabiliser à la baisse, grâce aux mesures prises par Banco de México.

La réactivation de l’économie américaine aura également une influence qui, selon le président Donald Trump “pourrait rouvrir d’ici le 12 avril, malgré le coronavirus”, a-t-il rapporté.

Tenorio a également fait remarquer que le prix du pétrole commence à se stabiliser après la forte contraction de la consommation, “ce n’est pas seulement le phénomène de l’offre (se référant au différend entre l’Arabie saoudite et la Russie pour plus de production) qui influe également sur la demande, puisque lorsque la consommation de pétrole brut diminue fortement, car les dérivés, comme l’essence, le soufre, etc., diminuent leur consommation ».

