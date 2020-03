‘La résistance’ et ‘Late Motiv’ rendront les programmes sans public et ‘Illustrious ignorant’ reporte ses enregistrements

Les programmes de Mediaset et Atresmedia ont pris la mesure de réaliser leurs programmes en direct sans public et de reporter les enregistrements de ceux qui ont besoin du public mais sont diffusés en différé. Le ministère de la Santé a interdit les concentrations de plus de 1000 personnes et, bien que les tribunes des postes ne couvrent pas de sièges pour beaucoup, pour des concentrations de moins de 1000 personnes, il est obligé de réduire sa capacité à un tierso.

David Broncano et Andreu Buenafuente

Compte tenu de cette mesure, Movistar + a déjà pris la décision d’enregistrer sans public deux de ses grands espaces de divertissement bien qu’il soit, en principe, une partie essentielle. Dans le programme du 10 mars, “ La résistance ” avait déjà envisagé la possibilité que mercredi 11 il n’y ait pas de public, et compte tenu de l’incertitude et sans perdre de l’humour, Ricardo Castella a commenté: Nous devons suivre l’exemple des grands et ce matin Ana Rosa était déjà … Il n’y avait pas de rire dans les blagues. C’était bizarre mais bon. “À cela, Grison a ajouté:” Cela me convient car hier mon cousin m’a demandé de sortir deux billets et j’avais oublié. “ la décision est déjà prise et il a été confirmé qu’elle sera enregistrée à huis clos.

Comme FormulaTV l’a appris, “Late Motiv” a pris la même mesure et, bien que cela n’ait pas été envisagé lors de la livraison de mardi, à partir de mercredi, il n’y aura pas de public dans le programme Andreu Buenafuente. Compte tenu de l’incertitude de la menace, il est impossible de prévoir pour l’instant jusqu’à quel jour ces mesures seront maintenues.

Report des enregistrements de «Illustrious ignorant»

L’émission «Illustrious ignorant» avait prévu deux jours pour ses nouveaux enregistrements. Le lundi 16 mars et le mardi 17 mars, le New Apollo Theatre accueillera l’équipe Movistar + mais en respect des normes sanitaires “annoncé par le gouvernement, nous reportons les enregistrements “Illustres ignorants” “. Cela signifie qu’il n’est pas suspendu, car ils finissent par avertir que” dans les prochains jours, nous communiquerons les nouvelles dates et le nouveau concours auquel assister. “

.