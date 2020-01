La résolution du nouvel an prophétique que Meghan Markle a prise juste avant de rencontrer le prince Harry

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, est actuellement allongée et profite du temps des Fêtes avec sa famille. Pourtant, la duchesse est constamment dans les gros titres, comme l’un des membres de la famille royale les plus en vogue.

Alors que 2020 est officiellement lancé, il ne fait aucun doute que Markle est assis et réfléchit un peu à l’année écoulée, ainsi qu’aux hauts et aux bas qu’elle a apportés. Elle pourrait même prendre une résolution ou deux.

Il y a une résolution du Nouvel An qu’elle n’oubliera probablement jamais: celle qu’elle a prise l’année de sa rencontre avec le prince Harry.

Comment Meghan Markle est-elle devenue célèbre?

Markle est née en Californie en 1981. Enfant, elle entretenait des relations étroites avec sa mère, l’instructrice de yoga Doria Ragland, ainsi qu’avec son père, le directeur de l’éclairage Thomas Markle, bien qu’ils aient divorcé quand elle était très Jeune.

Markle accompagnait souvent son père sur les plateaux de diverses émissions de télévision sur lesquelles il travaillait, développant sa fascination pour le divertissement. En grandissant, l’intérêt de Markle pour l’activisme social est devenu plus apparent et elle a continué d’explorer son intérêt pour les affaires internationales ainsi que pour le divertissement.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Northwestern en 2003 avec une double majeure en études internationales et en théâtre, Markle a commencé à poursuivre une carrière d’acteur. Elle s’est soutenue dans divers petits boulots tout en essayant de percer dans l’industrie, y compris l’enseignement de la calligraphie et le travail dans les restaurants.

Markle avait beaucoup de petits rôles dans des films tels que Get Him to the Greek and Horrible Bosses mais a finalement décroché un rôle de premier plan dans le drame télévisé Suits en 2011. Le rôle a attiré beaucoup d’attention des médias et elle a commencé à profiter des avantages de la gloire.

Quelle a été la résolution prophétique du Nouvel An de Meghan Markle?

En 2014, Meghan Markle a lancé son propre blog de style de vie, appelé «The Tig», d’après sa marque de vin préférée. Sur son blog, Markle a partagé des conseils de style de vie, des recettes, des conseils de mode et des entretiens avec des personnes qu’elle admirait.

Markle a également partagé du contenu spécial pendant les vacances, y compris ses résolutions du Nouvel An 2016. L’une de ces résolutions, en particulier, revêtirait une signification particulière pour Markle au cours de l’année.

En janvier 2016, elle a partagé cette pépite de sagesse: «La résolution de ma nouvelle année est de laisser de la place à la magie. Pour faire mes plans et être d’accord s’ils se cassent parfois. Fixer mes objectifs, mais être ouvert au changement. »

Markle a encouragé ses partisans à faire de même. De toute évidence, il y avait un peu de magie dans l’air lorsqu’elle a écrit cette résolution, car seulement quelques mois plus tard, à l’été 2016, Markle a rencontré le prince Harry par le biais d’un ami commun.

Quelles étaient les autres résolutions de Meghan Markle en 2016?

Toujours en 2016, Markle a révélé quelles étaient ses résolutions passées. Elle a reconnu que chaque année, elle décide d’arrêter de jurer mais n’a pas eu beaucoup de chance de renoncer à cette habitude. Elle a également révélé qu’elle avait la mauvaise habitude de se ronger les ongles et que chaque année, elle s’engageait à courir un marathon. Enfin, elle a affirmé qu’elle voulait réapprendre le français, mais n’avait pas encore réussi à consacrer le temps nécessaire pour reprendre la langue.

On ne sait pas si elle a finalement réussi à réussir l’une de ces résolutions du Nouvel An. Mais, même si elle ne le fait jamais, elle a certainement réussi à «laisser de la place à la magie» dans sa vie, comme en témoigne son mariage de conte de fées en mai 2018.