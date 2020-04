La réunion de la saison 10 semble être la plus dramatique à ce jour

Décision

Journée pour les cinq couples mariés à vie

à First Sight Saison 10 mai

sont déjà passés, mais il y a encore plus de drames de la saison 10 à venir, au moins

si l’on en croit les aperçus du prochain épisode de retrouvailles.

Deux clips de prévisualisation pour la réunion Marié à la première vue, diffusés le 22 avril sur Lifetime, ont récemment été supprimés. Les aperçus promettent plus que notre juste part de détails juteux, des arrestations et des tricheries aux promenades et combats.

Meka Jones | MAFS Lifetime via Instagram

L’aperçu de la réunion suggère qu’il sera plein de drames

Après le jour de la décision, la plupart des téléspectateurs mariés au premier regard

n’ont pas été exactement surpris par le sort des cinq couples de la saison 10.

Zach Justice et Mindy Shiben ont réaffirmé leur décision antérieure

divorcer. Michael

Watson et Meka Jones, ainsi que Brandon

Reid et Taylor Dunklin, ne sont pas restés ensemble.

Pendant ce temps, Katie Conrad et Derek Sherman sont restés ensemble, mais

avec des doutes et des réserves mutuelles. Austin

Hurd et Jessica Studer sont restés mariés et semblaient confiants dans leur décision.

Les fans de Marié à la première vue ont prédit la plupart d’entre eux

résultats depuis longtemps. L’épisode de la réunion, cependant, semble être un

matière complètement différente.

“Cela fait cinq mois depuis le jour de la décision”, l’hôte, Kevin

Frazier, dit dans l’un des clips de prévisualisation. “Que s’est-il passé lorsque les caméras

éteint et les experts sont rentrés chez eux? Les couples pourraient-ils y arriver seuls? Fait

quelqu’un regrette-il sa décision de divorcer? »

Alors que les couples s’assoient pour s’affronter, certains pour la première fois

depuis leur décision de se séparer, la tension est évidente. “Voyez-vous quelqu’un

d’autre maintenant? Frazier demande à un acteur inconnu.

Pendant ce temps, il semble que Meka essaie de donner à Michael le bénéfice du doute dans un extrait du clip, comme elle l’admet, “Je n’ai jamais douté qu’il ait vraiment essayé.”

Taylor fait référence à une arrestation, tandis que Zach et Mindy s’affrontent à nouveau

Zach

et Mindy a eu l’un des mariages les plus étranges dans Marié à première vue

histoire. Zach a refusé de devenir physique avec Mindy au-delà d’un ou deux baisers,

et ils n’ont jamais emménagé ensemble après leur retour de lune de miel

au Panama.

“Qu’est-ce que ça fait d’être de retour ensemble maintenant?” Frazier demande au

paire alors qu’ils s’assoient nerveusement les uns à côté des autres.

“J’aurais aimé avoir fait ça plus tôt, tu sais?” Muses Zach,

semblant regretter son comportement avec Mindy.

Il semble que Mindy fera sa part d’affronter Zach comme

bien. “Vous avez épousé une femme, puis vous l’avez abandonnée”, accuse Frazier

entraîneur personnel. Mindy est d’accord, admettant qu’elle se demande si Zach était juste

pour le temps d’antenne. “Je me demande si c’est plutôt de la publicité

pour lui », avoue l’entraîneur de patinage artistique.

Et ça ressemble au drame entre Taylor

et Brandon est loin d’être terminée, car elle raconte tout à Frazier un incident présumé

entre les deux.

“Un incident s’est produit”, commence Frazier en

questionne Taylor.

La star de Marié à première vue semble être

décrivant un conflit entre elle-même et son ancien mari alors qu’elle dit: «Brandon

nous suit, il dit: «Je t’ai eu. Je t’ai eu. “Je retourne à Brandon, et je suis

comme, vous devez vous arrêter. Cela doit cesser. “

“Vous avez été arrêté?” Frazier se demande, alors que Taylor semble

se mettre d’accord.

Avec un peu de chance, le couple d’or de la saison 10 – Jessica

et Austin — sortiront au moins indemnes des retrouvailles.

La plus grande crainte de Jessica pour Austin avant le jour de la décision

qu’il a trop voyagé pour le travail… et il semble que cette peur se soit

moins selon l’aperçu des retrouvailles. «Je voyageais pas mal», Austin

admet dans un clip. “C’était à peu près chaque semaine.”

Dans un autre, Frazier sonde Austin pour plus d’informations, s’aventurant: “Austin, j’ai l’impression que cela vous met vraiment mal à l’aise en ce moment.” Dis que ce n’est pas le cas!

Il semble qu’un ou plusieurs tricheurs de “Marié à première vue” révèlent qu’ils seront en jeu

Mais les plus grosses bombes pourraient provenir de Katie et

Derek.

Les deux Derek

et Katie ne sont pas exactement satisfaites les unes des autres car elles sont tendues

discussion sur leur mariage. Dans l’aperçu, Derek révèle que son

sentiment intime à propos de l’ex de Katie qui l’a fantôme (et qui a presque empêché la

couple de se marier en premier lieu) était correct.

«Katie m’avoue un peu comment elle a eu une liaison avec

son ex il y a environ une semaine », raconte Derek lors de la réunion des mariés à première vue

accueillir tristement.

De plus, Frazier révèle que deux acteurs de

différents mariages auraient même pu flirter les uns avec les autres. “J’ai été

informé que deux personnes sur cette scène de mariages différents peuvent avoir

a exploré l’idée d’être plus que de simples amis. “Fessez-vous!” dit-il, tout en

les acteurs se déplacent inconfortablement sur leurs sièges.

Michael se lève pour partir à un moment donné, clairement secoué par quelque chose.

“Michael vient-il de partir?” demande un producteur.

Plus tard, un producteur à vie affronte un Michael visiblement bouleversé

dans les coulisses. “Vous revenez, ou avez-vous fini?” lui demandent-ils.

“Ce n’était pas du tout ce que j’attendais”, admet Michael

à bout de souffle alors que l’aperçu dramatique touche à sa fin.

Naturellement, les fans sont particulièrement curieux de voir si Katie

vraiment eu une liaison, ainsi que les deux mariés à la première vue

les membres sont allés à une date. Mais il semble que nous devrons simplement nous connecter le 22 avril.

découvrir.