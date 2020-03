La réunion des «amis» a des célébrités perdant la tête; Voici les meilleures réactions

Cela fait plus de 25 ans que la distribution de Friends a dansé dans une fontaine et a fait son chemin dans presque toutes les télévisions en Amérique. Pendant dix ans, la série était définitivement «la télévision à voir absolument» et lorsque Netflix a ramené les rediffusions, les gens étaient tout aussi enthousiastes à ce sujet que la première fois.

L’année dernière, c’était la deuxième émission la plus regardée sur Netflix. Quand il a été annoncé que l’émission partait pour la nouvelle HBO Max, les gens ont paniqué et l’ont regardée encore plus.

La récente nouvelle que Friends est de retour pour une réunion spéciale a fait que beaucoup de ces fans perdent la tête avec joie. Et ce n’est pas seulement votre ancien colocataire de collège qui est enthousiasmé par ce développement – il s’avère qu’il y a plus que quelques célébrités qui célèbrent aussi.

Les «amis» étaient un phénomène

Lorsque le spectacle a commencé, ses six stars – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer – n’étaient pas bien connues. Le plus proche d’entre eux était devenu célèbre: Cox, qui avait joué dans des publicités télévisées et dans une vidéo de la chanson de Bruce Springsteen «Dancing in the Dark».

Avant le début du spectacle, le casting a fait un voyage ensemble à Las Vegas, et le réalisateur James Burrows leur a conseillé de profiter d’un moment paisible en public pendant que cela durait.

“C’est votre dernier coup à l’anonymat”, aurait-il déclaré à la distribution. “Une fois que la série sera diffusée, vous ne pourrez plus aller nulle part sans être poursuivi.”

Cette prédiction s’est avérée très précise. Des amis ont transformé chacun des six acteurs en noms de ménage, et le spectacle a laissé ses empreintes digitales sur la mode pendant une décennie.

Au moment où cela s’est terminé en 2004, les gens avaient l’impression de perdre – enfin, de vrais amis.

Les indices de réunion ont duré des années

David Schwimmer comme Ross Geller, Courteney Cox comme Monica Geller, Jennifer Aniston comme Rachel Cook, Matthew Perry comme Chandler Bing, Matt LeBlanc comme Joey Tribbiani et Lisa Kudrow comme Phoebe Buffay. dans «Friends» | Photo de Warner Bros. Television

Compte tenu de la popularité du spectacle, la question d’avoir un spectacle de retrouvailles revient souvent. Mais chaque fois que les stars ont été interrogées à ce sujet, quelqu’un a toujours insisté sur le fait que cela ne se produirait pas. Les fans espéraient toujours et les stars ne cessaient de nier que c’était possible.

Tout cela a changé lorsque le nouveau réseau HBO Max a acquis les droits sur les rediffusions Friends, et ils ont annoncé qu’ils ne ramèneraient pas seulement les anciens épisodes. Lorsque HBO Max sera lancé en mai, il diffusera également un spécial réunion, avec la participation des six principaux acteurs originaux.

Les célébrités sont tout aussi excitées par les retrouvailles

Au moins, ils sont comme nous dans leurs réactions à cette nouvelle. Aniston a annoncé la réunion sur Instagram, avec les autres stars. Presque dès la publication de la publication, les gens ont commencé à dire à quel point ils étaient excités. Certains de ces fans sont assez connus et très heureux.

Laura Dern a sauté sur le coup, s’exclamant “Ouais, bébé !!!!” Rita Wilson a accepté, disant: «Je vais avoir ce qu’elle a !!! Whaaaaaaaaaat ??? ” Même la reine du cool, Gwyneth Paltrow, n’a pas pu s’empêcher de dire “NO F’ING WAYYYYYYY!”

Reese Witherspoon intervint avec un enthousiasme typique, disant «QUOI ??? !!! C’est la plus grande nouvelle de ma vie !! » Gardez quelques points d’exclamation pour nous tous, Reese. Bien qu’il ne semble pas que Kate Hudson en ait eu besoin pour faire valoir son point de vue lorsqu’elle a dit: “J’ai l’impression que le monde entier vient d’avoir un orgasme collectif.”

Il est clair que même l’élite hollywoodienne ne peut s’empêcher de s’exciter à la nouvelle d’une réunion d’amis. Cela arrive enfin, et les fans de tous les horizons sont ravis.

Maintenant que la nouvelle est annoncée, les retrouvailles arrivent, May se sent comme loin. Mais le monde attend depuis 2004, donc tout le monde peut probablement survivre encore quelques mois.