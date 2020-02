La réunion des amis est de retour alors que le casting parvient à revenir

Warner Bros. lancera bientôt son nouveau service de streaming amélioré HBO Max, qui, en plus de tout le contenu original de HBO, comprendra également une vaste bibliothèque de propriétés de WB. Et le chef parmi cette bibliothèque est l’ensemble copains catalogue (pauvre un pour tous ces abonnés Netflix).

Encore mieux, pour lancer le lancement dudit service de streaming, Warner Bros.aurait conclu un accord avec la distribution de Friends pour les ramener tous pour un spécial de retrouvailles. Les détails sur ce que la spéciale impliquera restent inconnus, mais cela durera une heure et le casting sera payé généreusement.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer gagneront entre 3 et 4 millions de dollars pour avoir participé à la spéciale. Et bien que cela soit en préparation depuis un certain temps maintenant, Kevin Reilly, CCO de HBO Max, a apparemment eu du mal à faire accepter au casting un nombre dont ils étaient satisfaits. Il était toutefois optimiste avec prudence en janvier, déclarant:

“Il y a de l’intérêt tout autour, et pourtant, nous ne pouvons pas tous susciter l’intérêt pour appuyer sur le bouton”, a déclaré Reilly. “Aujourd’hui, c’est peut-être juste.”

Mais les discussions sur l’argent et le casting sont finalement parvenues à un accord. Les co-créateurs / producteurs exécutifs Marta Kauffman et David Crane, quant à eux, devraient également participer à la spéciale, qui vise à aider à lancer des rediffusions Friends sur HBO Max.

En septembre dernier, alors qu’ils apparaissaient sur un panneau du 25e anniversaire de l’émission au Tribeca TV Festival, Kauffman et Crane ont mis fin aux rumeurs d’une réunion ou d’un redémarrage d’amis, disant:

“Nous ne ferons pas de spectacle de retrouvailles, nous ne ferons pas de redémarrage”, a déclaré Kauffman. «L’émission portait sur cette période de la vie où les amis sont votre famille.»

Voilà pour ces commentaires, comme il semble pour le bon prix, n’importe qui peut changer d’avis. Après tout, WB a dépensé 425 millions de dollars pour les droits de la série, alors qu’est-ce que 20 millions de plus pour rassembler le groupe?

Et bien qu’il semble peu probable à ce stade que nous ne verrons jamais copains de retour en tant que série régulière, les fans seront sans aucun doute satisfaits de cette offre spéciale à venir et du spectacle entier à portée de main.