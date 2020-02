La réunion des «amis» ouvrira-t-elle la voie à un redémarrage?

Toutes les spéculations sur une réunion d’amis (ou son absence) peuvent maintenant être mises au repos. Un nouvel accord ramène la distribution originale pour un spécial one-shot sur HBO Max en mai prochain.

Ce que cela va impliquer; cependant, est toujours l’un des plus grands mystères de la télévision cette saison. Jusqu’à présent, il semble que le casting sera à l’écran mais ils ne reprendront pas leurs rôles d’origine. Étant donné que le spectacle est «non scénarisé», cela suggère que les acteurs ne seront pas de retour en tant que personnages emblématiques.

Quel que soit le format, le casting roulera plus d’argent grâce à des jours de paie stellaires. Si cela réussit, il y a aussi le discours habituel sur un redémarrage de Friends. D’un autre côté, tout le monde a probablement de la chance d’avoir cette seule réunion.

HBO Max se rend compte de la valeur des «amis» pour lancer sa plateforme de streaming

La plupart des réseaux de câblodistribution feraient le point sur une offre de donner 3 millions de dollars par acteur pour revenir pour un spécial unique. Le casting de Friends sera probablement la seule exception dans l’histoire de la télévision, si jamais encore.

HBO Max paiera aux acteurs le double de ce qu’ils ont fait par épisode lors de la dernière saison de la série.

La réalisation de cette émission était évidemment un pari financier pour HBO, mais cela en valait la peine car ils veulent un gros coup d’envoi pour leur service de streaming HBO Max. Présenter une introduction comme celle-ci est sans doute plus grand que tout ce que Apple TV + ou Disney + pourrait rassembler.

La réponse peut également être si écrasante qu’elle peut conduire à un autre appel pour redémarrer la série. Dans quelle mesure cela serait-il réaliste et le serait-il avec différents acteurs ou le même casting?

Personne ne devrait compter sur un redémarrage des «amis», du moins pas immédiatement

(l-r) Matthew Perry comme Chandler Bing, Jennifer Aniston comme Rachel Green, David Schwimmer comme Ross Geller, Courteney Cox comme Monica Geller, Matt Le Blanc comme Joey Tribbiani, Lisa Kudrow comme Phoebe Buffay | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Tous ceux qui étaient fans de Friends devraient considérer cette réunion comme un miracle en soi. La façon dont les fans réagiront sera également plus déterminable sur la suite.

Le scénario le plus probable est que cette réunion sera la seule chose que nous verrons à nouveau la distribution liée à Friends, suivie par eux récolter les fruits de plus de résidus via HBO. Ou, si la réponse est assez écrasante, peut-être que quelque chose de fou arriverait vraiment.

L’enthousiasme à ce niveau pourrait faire chuter les chances d’un redémarrage, tant qu’il y aurait une vraie histoire à raconter.

L’année dernière, la co-créatrice Marta Kauffman a fermement déclaré qu’il n’y aurait pas de redémarrage Friends. Elle a déclaré: «Il y a deux raisons à cela. L’une des raisons pour lesquelles nous ne ferons pas de retrouvailles, c’est parce que c’est un spectacle sur un moment de votre vie où vos amis sont votre famille. Et quand vous avez une famille, cela change. Mais l’autre raison est que cela ne battra pas ce que nous avons fait. »

La distribution serait-elle ouverte à un redémarrage des «amis»?

Autrement dit, jusqu’à présent, la distribution d’origine n’a pas trop envie de redémarrer.

Dans une interview avec Vanity Fair, Matthew Perry, qui a joué Chandler Bing, a exprimé ses craintes: “J’ai ce cauchemar récurrent – je ne plaisante pas avec ça. Quand je dors, j’ai ce cauchemar que nous faisons à nouveau des amis et que personne ne s’en soucie. Nous faisons toute une série, nous revenons et personne ne s’en soucie. Donc, si quelqu’un me le demande, je vais dire non. Le truc, c’est que nous nous sommes retrouvés à un tel niveau. Nous ne pouvons pas le battre. Pourquoi irions-nous recommencer? »

David Schwimmer, qui a joué Ross Gellar, a fait des blagues dans le passé sur le fait de ne pas vouloir voir l’équipage d’âge moyen à l’écran. “Le fait est que je ne sais tout simplement pas si je veux nous voir tous avec des béquilles et, comme, des marcheurs. J’en doute, j’en doute vraiment », a plaisanté l’acteur en 2018 lors de Megyn Kelly Today.

Lisa Kudrow, qui jouait Phoebe Buffay, partage la même tiédeur envers l’idée d’un redémarrage. “Je ne vois pas cela se produire. De quoi s’agit-il? » Elle a déclaré lors de l’émission Today en 2017. «Ce que nous avons aimé dans cette émission, c’est que c’était une trentaine d’années et qu’ils étaient leur propre famille et maintenant ils ont tous des familles. Alors, qu’allons-nous regarder? “

Cela dit, peut-être que la récente paie et le succès de la réunion pourraient changer leur cœur. De plus, Friends a vu une montée en popularité de la jeune génération qui regarde la sitcom sur les plateformes de streaming.