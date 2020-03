La réunion des «amis» reportée en raison d’un coronavirus

Coronavirus, maintenant vous avez joué avec ce que nous voulions le plus … La production de la réunion spéciale Friends, qui devait initialement débuter en mai sur HBO Max, a été retardée en raison de la pandémie mondiale de la souche COVID-19, rapporte le Hollywood Reporter.

La spéciale, qui réunira les stars des Amis Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer pour un regard non scénarisé sur la comédie à succès NBC, qui sera enregistrée la semaine prochaine sur le scène sonore originale de la série, Stage 24, au Warner Bros Studio Lot à Burbank, Californie. Mais à la lumière de l’épidémie de coronavirus, avec plus de 8 000 cas confirmés aux États-Unis. USA l’enregistrement est retardé au moins jusqu’au mois de mai.

Sans date de redémarrage, les fans de la série pensent qu’il y a encore une chance que la spéciale soit prête à temps pour le lancement de HBO Max, le nouveau service de streaming de WarnerMedia, qui sera la maison de streaming des 10 saisons. des amis. Cependant, à l’heure actuelle, il est impossible de savoir si le tournage sera autorisé à reprendre à ce stade.

À ce stade du parti, la plupart, sinon la totalité, des productions de l’industrie sont complètement arrêtées alors que le monde entier commence à mettre en quarantaine et à utiliser l’isolement social. L’une des recommandations les plus importantes du Center for Disease Control and Prevention est d’éviter à tout moment des groupes de plus de 50 personnes. Et bien que la réunion d’amis non scénarisée soit une petite production, elle implique des centaines de personnes travaillant au même endroit. La bonne chose est que les amis “seront toujours là pour vous”, même si maintenant nous devons attendre encore un peu.

