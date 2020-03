La réunion entre Ana Rosa et María Teresa Campos inaugure la célébration du 30e anniversaire de Telecinco

Le matin du mardi 3 mars, «Le programme Ana Rosa» vivra un moment très spécial avec les retrouvailles entre son hôte, Ana Rosa Quintana, et María Teresa Campos. Les deux professionnels de la télévision, protagonistes des matins Telecinco, partageront leur expérience, leurs réussites et leurs anecdotes, ainsi que parler de l’avenir. Un événement avec lequel la principale chaîne Mediaset donnera le coup d’envoi de la célébration de son trentième anniversaire.

Ana Rosa Quintana et María Teresa Campos

En plus de la visite du présentateur vétéran, «Le programme d’Ana Rosa» passera en revue les faits saillants de l’histoire du programme depuis ses débuts en 2005, ainsi que des moments inoubliables de «Day by day», espace présenté par Campos de 1996 à 2004. À la célébration dans ce format s’ajoute «Il est déjà midi», où Sonsoles Ónega retrouvera son père, Fernando Ónega. Le journaliste, lié à Telecinco depuis ses premières années en tant que présentateur de nouvelles et analyste politique dans différents espaces, proposera une vidéo qui se souviendra des programmes diurnes emblématiques et des personnalités de la chaîne tout au long de son histoire.

La célébration se poursuivra sur le grill dans l’après-midi avec ‘Save Me’, où ils organiseront une fête autour du trentième anniversaire de Telecinco. Une occasion spéciale lorsque ils auront la présence de visages familiers de la chaîne, comme les présentateurs Jesús Vázquez, Carmen Alcayde et María Teresa Campos; et le vainqueur du premier «Big Brother», Ismael Beiro, qui sera rejoint par Jorge Javier Vázquez et les habituels collaborateurs du format. De plus, tout au long de l’après-midi, plusieurs vidéos de moments historiques seront diffusées et commentées, auxquelles s’ajoutera une décoration particulière du programme et du couloir Telecinco: elles seront décorées avec des éléments de renaissance et des photos de présentateurs et des formats mythiques de la chaîne.

Quatre, une partie de la célébration

Les quatre formats ne seront pas laissés pour compte lors de la célébration, à travers des programmes tels que «Quatre par jour» et «Tout est un mensonge», où l’anniversaire sera rappelé avec des vidéos et des mentions. Le premier présentera même Pedro Piqueras, pour passer en revue de grands jalons informatifs avec Joaquín Prat. Ils se joindront «Le concours de l’année», avec des éditions spéciales qui seront diffusées tout au long de la semaine: Mercredi, concentré sur l’actualité et les programmes, avec Manu Carreño, Santiago Urrialde, David Cantero et Isabel Jiménez; jeudi, consacré à la série, qui mettra en vedette Jorge Roelas («Médecin de famille»), Laura Manzanedo («En quittant la classe») et Víctor Elías («Los Serrano»); et vendredi, consacré aux grands formats de la chaîne, avec Ismael Beiro; Maite Zúñiga, lauréate de «Survivors 2009»; et Carmen Alcayde, co-animatrice de «Here is Tomato».

