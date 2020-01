La réunion internationale de Marta Hazas et Adrián Lastra (‘Velvet’) dans le ‘Mira qui danse’ d’Univision

La «collection Velvet» a pris fin, mais les protagonistes de la série sont toujours très proches. Par exemple, le retrouvailles d’Adrián Lastra et Marta Hazas dans le “Regarde qui danse!” américain. Avec le réglage des célèbres galeries d’arrière-plan, Hazas a donné une belle surprise à son ami et partenaire dans le talent qu’Univision émet pour la communauté hispanophone aux États-Unis.

Marta Hazas et Adrián Lastra, dans ‘Regardez qui danse’

“Qui allait nous le dire, Pedro? Des verveines de Porrillos à ‘Mira Who Dances Miami“” Marta Hazas a anticipé via Instagram. Déjà sur les planches, l’actrice a repris pendant quelques secondes son rôle de Clara Montesinos apparaissant à la fin de la danse de Lastra et ensemble ils ont dessiné la broche pour une performance pour la mémoire. Pedro et Clara sont revenus Pour tomber amoureux du public.

Woow! Adrián recommence ce soir et avec un invité très spécial. #MiraQuienBaila pic.twitter.com/PtgoOay9i6

– Look Who Dances (@miraquienbaila) 20 janvier 2020

Adrián Lastra a reçu de très bons commentaires des juges après sa performance et était très ému par les retrouvailles avec son partenaire. En plus de danser le thème de «Velvet», il a également rendu hommage au film «Men in Black“C’était la cerise sur une nuit magique consacrée aux séries et aux films qui mettaient en vedette d’autres invités comme Francisca Lachapel, Rodrigo Guirao et Chiquis Rivera.

Star internationale

Visage connu de la fiction espagnole, Adrián Lastra a fait irruption aux États-Unis. En plus de partager un programme avec Kimberly Dos Ramos, Sofía Castro, Adriel Favela, Brea Frank, Kiara Liz Ortega, El Bebeto et Fanny Lu, Lastra était l’un des responsables de la réalisation du spécial «Happy 2020! de Times Square à Univision de New York. Là, il a annoncé sa signature pour le spectacle de talents dans lequel il triomphe maintenant.

.