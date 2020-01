La réunion spéciale des amis pourrait ne pas avoir lieu, et c’est pourquoi

Sauvé par la cloche a reçu un redémarrage. Punky Brewster aura également une nouvelle vie sur la plate-forme de streaming, Peacock. HBO Max redémarre les Gossip Girls acclamées. Dans un monde où les redémarrages sont à la mode, les fans ne peuvent pas penser à une meilleure émission pour redémarrer que Friends. Il semblait que cela allait se produire aussi, du moins en quelque sorte. En novembre 2019, un spécial réunion semblait avoir le feu vert, mais les choses ont changé et elles ont changé soudainement. Les retrouvailles sont passées de «se produire» à «peut-être se produire», ce qui a rendu les fans de Monica, Rachel, Ross, Joey, Chandler et Phoebe incroyablement tristes. Qu’est-il arrivé à changer les plans si rapidement?

Est-ce que la réunion des amis va

arriver ou pas?

Le sort d’un

Les retrouvailles entre amis restent en suspens. Alors que Bob Greenblatt, le président

de WarnerMedia, a dit une fois que WarnerMedia allait créer une réunion d’amis

suite à l’acquisition par la société des droits de diffusion en continu de la série, il peut

ont été un peu trop optimistes. Plus récemment, Kevin Reilly, le chef créatif

officier de HBO Max, a suggéré que le spécial est juste un «peut-être». Selon Deadline,

Reilly a déclaré: «Il y a

l’intérêt tout autour et pourtant nous ne pouvons pas obtenir tous les intérêts allumés pour pousser le

bouton dessus. “

Matthew Perry comme Chandler Bing, Courteney Cox comme Monica Geller, Lisa Kudrow comme Phoebe Buffay, Jennifer Aniston comme Rachel Green, Matt LeBlanc comme Joey Tribbiani et David Schwimmer comme Ross Geller | Jon Ragel / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Tandis que le

spécial n’a ni le feu vert ni le feu rouge pour le moment, c’est sûr

dire qu’il ne sera pas prêt pour le

Mai 2020 première de HBO Max. Mais les fans ne devraient pas être trop tristes. Il semble

comme des pourparlers sont toujours en cours, et, à tout le moins, les 236 épisodes de la série

sera disponible en streaming en mai.

Les négociations contractuelles ne se sont apparemment pas bien déroulées

Avant que les six copains unissent à nouveau leurs forces,

le réseau derrière la production devra répondre à leurs demandes contractuelles.

Ce n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît. La distribution des Amis faisait partie des

acteurs de télévision les mieux payés lorsque l’émission a terminé sa 10e saison.

En fait, ils ont fait un million de dollars par épisode dans les deux derniers

saisons, un bond énorme par rapport aux 75 000 $ qu’ils ont réalisés par épisode de la saison 3.

Le casting fait également une énorme quantité

d’argent en syndication. Plusieurs rapports suggèrent que chaque acteur reçoit environ

2%

de tous les bénéfices de syndication. Quand tout est dit et fait, cela revient à

environ 20 millions de dollars par an, par ami, et il n’y a aucun signe de ralentissement

vers le bas non plus. Autrement dit, HBO Max aurait besoin de faire l’affaire vraiment douce pour

faire participer tout le monde, et apparemment, cela ne se produit tout simplement pas.

Yahoo! a rapporté que les négociations de contrat ne s’étaient pas bien passées entre le casting et la société qui cherchait à capitaliser sur une réunion d’amis. Cependant, aucune déclaration officielle concernant les pourparlers n’a été publiée. Une réunion entre amis cadrerait certainement bien avec la stratégie globale de HBO Max. Après tout, ce sera la nouvelle maison des Amis lors du lancement officiel de la plate-forme au printemps 2020, mais WarnerMedia devrait payer gros pour y arriver.

Un casting occupé et une envie de quitter le

passé dans le passé pourrait bloquer les négociations

L’argent n’est pas la seule chose qui fait obstacle à une réunion d’amis. Plusieurs des anciens membres de la distribution sont un peu occupés en ce moment, et ils ne semblent pas non plus avoir envie de revisiter le passé sous la forme d’un spectacle scénarisé. Jennifer Aniston, en particulier, a un horaire complet. Le Hollywood Reporter note que l’actrice de The Morning Show a toujours été ouverte à l’idée de faire une sorte de réunion, mais elle a actuellement plusieurs projets en cours.

Lisa Kudrow a récemment signé pour exprimer un chien nommé Honey dans un nouveau

série animée, Housebroken. La série est en pré-production. Matt Leblanc,

qui a joué Joey Tribianni, travaille actuellement sur la série CBS, Man

avec un plan. Intégrer une réunion dans leurs horaires déjà chargés

pourrait être un peu délicat, surtout si le prix n’est pas correct.