8/10

Jeter:

Shea Whigham comme l’homme

Michael Shannon en tant que chef Moore

Catalina Sandino Moreno comme Celia

Bobby Soto comme Valentin

Bruno Bichir comme David Martin

Alvaro Martinez comme Poco

Réalisé par Scott Teems et co-écrit par Teems et Andrew Brotzman

La revue de carrière:

Le genre néo-occidental est un coin rarement exploré du monde du cinéma clairsemé et axé sur les personnages et s’il est exploré correctement, il peut livrer certaines des histoires les plus fascinantes et fascinantes vues à l’écran, avec tout ce qui vient du nominé aux Oscars Contre vents et marées à la bouffée d’air frais des super-héros Logan, et maintenant le thriller policier de Scott Teems La carrière s’est avéré être une entrée digne dans le genre.

Du roman de Damon Galgut vient ce thriller brûlant, une histoire de péché et de rédemption se déroulant dans les contrées sauvages du Texas. Après avoir assassiné un prédicateur itinérant, un vagabond fugitif sans nom se rend dans une petite ville et se fait passer pour l’homme qu’il a tué. Bien que la congrégation aime les sermons de pardon du vagabond, le chef de la police locale se méfie de l’homme. Bientôt, une découverte horrible dans une carrière locale oblige le tueur à se battre pour sa liberté.

La configuration du film rappelle presque le classique de Clint Eastwood de 1985 Pale Rider, avec un homme mystérieux roulant dans une petite ville et jouant apparemment le rôle d’un prédicateur malgré le fait qu’il ait un passé sombre, et pourtant il se présente comme une approche unique de la formule en montrant clairement au public que l’homme sans nom n’est pas un bon gars carrément après avoir assassiné le vrai prêtre dans les premières minutes. Là où le film emblématique d’Eastwood n’a jamais révélé l’origine de sa tenue de clerc, soulevant des questions sans réponse, la décision de révéler l’acquisition par Whigham de la position de prédicateur permet d’étendre à l’exploration de l’histoire de son mystérieux personnage.

Sans jamais révéler complètement son passé, plutôt donner des flashbacks et quelques informations dispersées, le public est invité dans le dilemme intrigant de l’histoire de la distinction entre les bonnes et les mauvaises personnes. Bien qu’il se concentre sur The Man, nous commençons par le voir assassiner un prédicateur et prendre son identité, le définissant comme un personnage plutôt diabolique et pourtant à travers ses sermons et la plupart de ses interactions avec les gens des petites villes, nous commençons à vouloir de ressentir de la sympathie pour lui alors qu’il prêche sur le pardon.

En plus d’offrir un personnage moralement complexe dans le rôle principal sans nom, le public est également traité avec un personnage vraiment fascinant sous la forme du chef Moore de Michael Shannon. Pour la majorité des deux premiers actes, nous avons le sentiment que Moore n’est pas un mauvais homme et pourtant, en même temps, la façon dont il traite ses députés et ses concitoyens, à savoir Celia, pousse vraiment les téléspectateurs à vouloir avoir un fort dégoût contre lui. Son racisme et son comportement intolérant envers la plupart des citadins qui l’entourent le dépeignent vraiment comme un être humain horrible et pourtant, quand nous le voyons dans les scènes individuelles et derrière des portes closes, le public entrevoit une âme plus gentille, aidant à nouer dans le récit complexe du film de l’ambiguïté morale du monde.

Ces personnages complexes sont magnifiquement animés avec des performances puissantes des leaders Whigham et Shannon, le premier ayant finalement brillé dans un rôle principal après l’avoir tué dans le jeu de l’acteur de soutien. Whigham a été un excellent acteur au cours des 20 dernières années où il a été à l’écran, avec ses récentes performances dans Kong: l’île du Crâne, Boardwalk Empire et Vice-directeurs montrant sa gamme et pourtant La carrière s’est avéré être sa meilleure performance à ce jour, offrant un virage discrètement puissant qui prouve qu’il a toujours été capable d’être le meneur. Lorsque Whigham ne délivre pas un virage fort, le film est soutenu par une merveilleuse performance de Shannon dans un rôle atypique pour la star, le voyant couvant tranquillement plutôt que de bruyants affichages d’intensité.

Bien que le film ne soit pas l’effort le plus original pour le genre, La carrièreL’exploration de l’ambiguïté morale fascinante est portée par des performances stellaires de Whigham et Shannon et est racontée avec une atmosphère angoissante et une belle direction de Teems, résultant en une affaire généralement divertissante pour les amateurs de genre et le grand public.

Vendredi, la carrière devrait sortir sur les plateformes numériques et en VOD!