La revue de la plateforme

Vous pouvez ajouter le Galder Gaztelu-Urrutia La plateforme à la liste sans cesse croissante de l’univers des débuts de réalisateur qui mettent en valeur tout sauf les compétences des novices. Alors que Snowpiercer de Bong Joon-ho et High-Rise de Ben Wheatley tirent si magnifiquement le rideau sur les pulsions les plus cruelles de l’humanité, Urrutia embrasse la monstruosité dystopique à travers des nécessités élémentaires. Les homo sapiens sont des êtres courtois lorsque les avantages sont personnels et que les enjeux sont les plus bas, mais poussés au désespoir de survie? Les écrivains David Desola et Pedro Rivero obscurcissent l’accomplissement des repas avec l’égoïsme, la vulgarité, la brutalité et – plus important encore – une suggestion que vos voisins vous déchireraient le cœur si cela signifiait un autre jour vivant. Urrutia, farouchement, est un architecte d’immoralité horrible avec le comportement le plus calme.

Dans un autre avenir, l’homme à tout faire Goreng (Ivan Massagué) s’inscrit dans un projet de recherche aux descriptions vagues. L’isolement est promis, il a droit à un élément (un roman de Don Quichotte) et il partagera ses quartiers avec un compagnon anonyme. Après des évaluations conscientes, Goreng voit la cellule ouverte la plus terne avec une salle de bain, une découpe rectangulaire au sol et son nouveau colocataire Trimagasi (Zorion Eguileor). Puis une dalle en lévitation plane vers le bas, présentant un festin à moitié mangé que Trimagasi commence à dévorer sous les yeux de Goreng, dégoûté. Bienvenue dans «La Plateforme», une expérience de compassion qui tourne à la laideur lorsque la nourriture passe de haut en bas, peu importe le nombre d’étages. Ceux qui ont la chance d’engloutir bien plus que leurs rations nécessaires par «exigence».

En tant que pistes de cinéma basées sur des allégories, The Platform est exemplaire. Les cellules de prison du goulag modernisées s’empilent à répétition infinie, créant une hiérarchie structurelle qui a un sens simpliste et une efficacité identifiable. Qu’il s’agisse de l’inefficacité d’une économie ruisselante ou de la distribution défaillante de la richesse à travers les nations, la narration visuelle d’Urrutia est plus nette que les couverts à sushi de qualité samouraï. C’est l’une de ces conceptualisations qui rendraient les autres créateurs verts d’envie, étant donné le commentaire substantiel qui est attendri en une coupe maigre et sans gras de cynisme de catégorie A. Une croûte noircie, pour ainsi dire, mais qui saigne toujours de rubis brut lorsqu’elle est coupée en deux comme les favoris de la maison ou les corps humains.

J’opte pour le jeu de mots gourmand parce que c’est l’éclat derrière The Platform. Prenez une activité quotidienne, répétée trois fois, courante dans la plupart des ménages du monde – puis exercez-la contre la civilisation. Les repas sont une source de réconfort pour la plupart; manger équivaut à subsistance et indulgence. L’urrutia, vindicative, prend une propagation alléchante de délicieux plats de chef, puis écrase, macère et déchire chaque plat comme s’ils étaient des sacrifices Instagramables. Les arts culinaires ne sont plus une image apaisante, mais maintenant un instigateur d’intentions malveillantes.

Alors que la table descend du «niveau un» vers le bas, Urrutia utilise la conscience de Goreng pour naviguer dans les nombreuses atrocités en jeu. Ceux qui sont au top, profitant de la cueillette à chaud? Des gloutons qui écorchent cochon tout ce qu’ils peuvent en fonction des disponibilités. Ceux qui sont malheureusement pris au piège dans les sous-sols? Poussé au cannibalisme, au meurtre et pire encore, il ne reste que des carcasses sèches. Les personnages suggèrent désespérément des méthodes de rationnement, car suffisamment de plats sont fournis pour nourrir l’ensemble du complexe si des têtes plus froides prévalent – mais c’est ce que The Platform vise à exposer. Les crocs grincent, les esprits s’évasent. Aucune pitié n’est accordée malgré le fait que les habitants soient déplacés d’un étage à l’autre par des «gestionnaires», nous les appellerons. “Le mien est à moi” sans sympathie devient la devise, les hommes et les femmes ne traitent plus les autres comme ils voudraient des plaisanteries se montrant à eux-mêmes.

Nous amène ainsi à l’expérience de Goreng, qui est notre perspective cinématographique. La sève qui s’accroche aux pages papier et se lie comme sa seule allocation de «contrebande» tandis que Trimagasi serre son couteau de cuisine en acier. Goreng s’abstient de digérer les «restes» de lavage à contre-courant comme un roturier de niveau intermédiaire, mais sa situation s’enfonce de plus en plus profondément. À mesure que la faim fait rage, les restes de cartons deviennent plus appétissants. Lorsqu’il est tombé à un niveau inférieur, Trimagasi avoue le sort savoureux de son ancien compagnon de cellule depuis que quelqu’un doit manger. Une fois positionné vers le haut, Goreng se moque des tentatives polies d’Imoguiri (Antonia San Juan) de transmettre un menu téléphonique de type «rations seulement». Les détenus bénéficient de l’asile proverbial et l’anarchie est la seule règle. Urrutia ne craint pas les résultats déshumanisants auxquels vous vous attendez.

Mieux encore, la plateforme est impitoyable. Excusez mon langage, mais le traitement barbare de la perfection comestible n’est que le premier cours en termes de punitions contextuelles dérangeantes. Les personnages acceptent leur destin lorsque l’espoir semble s’évanouir en éclaboussant, en suspendant, en écorchant – tout ce qui fera trembler votre peau. Urrutia vous supplie de supporter chaque décision, chaque coupe crue de chair purulente et rongée par des asticots, au point que la primauté incombe aux «participants» à un niveau d’injustice imbibé de sang. La vie à l’extérieur des murs fermés cesse d’exister, seule «La Plateforme» est restée comme un autel cyclique à adorer comme son nouveau Dieu. Une folie totale? Indubitablement. Un catalyseur unique et intimidant pour une marque écœurante de rupture sociétale? Mesmeric, franchement.

La plateforme peut étendre un glaçage au beurre décadent sur des gâteaux aux épices somptueux, mais ce n’est pas une présentation enrobée de sucre des meilleures intentions de l’homme. Galder Gaztelu-Urrutia vise à rallier les troupes, fatiguées de se faire chier trop longtemps (métaphore directe). L’agression et l’angoisse sont élevées à mesure que le bien-être commun se dissout sous une filtration de couleur rougeâtre grésillante, et pourtant, il est possible de s’accrocher avant le générique. Oui, le film sur les décapitations et la guerre de classe nucléaire et les meurtres affamés * conserve * encore une lueur d’espoir à reconnaître. Qui a dit que vous ne pouviez pas l’avoir tous ces jours?