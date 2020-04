La revue «Hollywood» de Ryan Murphy: une révision tumultueuse, réfléchie et risquée

Hollywood de Ryan Murphy transporte les téléspectateurs dans un Tinseltown de l’après-Seconde Guerre mondiale et dans toutes les trompettes, trombones et salons infestés de fumée de cigarette qui l’accompagnaient. Mais n’oubliez pas le racisme, l’homophobie et la misogynie qui dirigent la production.

Signe Hollywood | Alan Band / Keystone / .

Hollywood est un spectacle révisionniste: une pièce d’époque qui réinvente l’âge d’or du cinéma avec un scénariste noir, une femme chef de studio et un Rock Hudson fier et fier. Et ils essaient tous de faire un film dans une ville qui ne veut pas sacrifier son statu quo dirigé par des hommes d’affaires axés sur le sens fiscal, pas une révolution sociale. C’est de l’art contre de l’argent – un changement radical au milieu de la stagnation. L’émission nous rappelle que la marginalisation de tous ceux qui ne rentrent pas dans les chaînes blanches et hétéronormatives existe toujours, mais demande à se demander si? Et si l’art – responsable de façonner la vie autant que la vie la façonnait – avait pris position il y a longtemps?

Et si Hollywood, avec tout son glamour et son influence, enlevait les lunettes roses qui conduisaient à de faux noms et à des histoires d’origine truquée, et révélait la vérité – que ceux qui ont été poussés en marge ont toujours eu une histoire à raconter.

La cinématographie et le dialogue font écho à la transition filmique qui se produit à l’époque

Le dialogue est un peu trop plein d’esprit – un peu au-delà du réalisme. La nature combative inhérente à une conversation intense est associée à une caméra qui vient pour le gros plan, tout comme elle l’a fait lorsque Norma Desmond est descendue de son escalier à Sunset Boulevard. Il y a Ernie de Dylan McDermott – un bon parleur sournois et séduisant – qui sait se vendre, et d’autres sur un rêve. C’est une idée d’homme, une caricature: un homme que nous croyons tous exister à cause d’Hollywood.

Il y a un air subtil d’exagération définissant la production comme si elle faisait écho au décor de l’émission. C’est la fin de l’ère du cinéma muet (et tous ses grands gestes) et le début du «naturalisme», une technique d’acteur qu’Ellen Kincaid de Holland Taylor doit enseigner. Le spectacle, comme la période elle-même, se situe entre les deux approches artistiques, mettant en avant et au centre d’antan via la narration et la cinématique. Dans cette approche, Murphy capture le glamour sans glamouriser. Il capte le malheur sans mélodramatiser.

Murphy capture Hollywood – lorsque la tricherie était une réalité, pas un faux pas – d’une manière qui semble réelle malgré l’incroyable prémisse. Le spectacle est une exposition, et cela reste vrai dans les moments qui sont censés être nos plus naturels: la scène de sexe.

Murphy est un maître de la scène sexuelle

Les scènes de sexe de Murphy – que ce soit entre homme et femme, femme et femme, ou homme et homme – sont excitantes sur les fronts mental et physique. Ses scènes de sexe conservent une teinte de performance: un air de perfection et de compatibilité pas toujours existant, mais toujours désiré. Le sexe est un peu trop romantique. C’est un peu trop excitant. Et comme tout le reste à Hollywood à l’époque, ce n’est pas entièrement réel.

Les mots choisis dans chaque scène de sexe – exprimant l’amour, la compréhension ou même la peur – ne sont pas des mots de «chaleur du moment», mais des expressions soigneusement choisies.

Comme le reste de la série, même le sexe porte un air de drame, nous excitant, mais nous rappelant que même le moment le plus intime entre deux personnes est toujours un acte – juste un grand moment.

Les personnages de «Hollywood» livrent une bataille, tandis que les acteurs qui volent la vedette en combattent une autre

Bien que le swing du conte révisionniste Tarantino soit connu, Hollywood de Murphy reste toujours d’actualité, alors que l’idée de passer à la surface fait surface pour un réalisateur blanc et asiatique (qui a l’air complètement blanc). L’émission met en évidence le rôle limité des femmes noires et des groupes minoritaires à Hollywood, qui reste un problème aujourd’hui. Et, alors que les personnages mènent ces batailles, Patti LuPone et Holland Taylor en mènent une autre… et gagnent.

Holland Taylor et Patti LuPone brillent à Hollywood. Lorsqu’ils entrent en scène, ils s’en emparent. LuPone porte un air de dignité et de sophistication adapté à son personnage Avis, qui vise à briser les limites de son existence confinée à la maison et à revendiquer son droit au studio qu’elle peut diriger mieux que son mari. Taylor joue une femme plus âgée à la recherche (et méritant) d’amour qui sait toujours repérer et façonner le talent. C’est une femme avec une opinion que les autres apprécient profondément.

Murphy – comme il l’a fait avec Jessica Lange et Kathy Bates dans American Horror Story – place les femmes plus âgées dans des positions de pouvoir. Dans des scènes coquines et séduisantes. Dans des moments imposants. Ce n’est pas parce qu’ils ont plus de 50 ans qu’ils n’ont rien à donner. Et cela ne signifie pas qu’ils ont cessé de vivre – et de vivre avec toutes les facettes de la vie dont Hollywood – il était une fois perdu – a décidé que les jeunes possédaient les droits. Eh bien, Murphy l’a fait avec une telle norme, alors que le récit de l’émission rappelle aux téléspectateurs que l’art façonne la vie, Murphy vise à le prouver – derrière et devant la caméra.

Hollywood travaille à plusieurs niveaux. Décrivant l’histoire tout en commentant le présent, le spectacle parle de l’âge d’or. Et, alors que tout ce qui brille n’est pas de l’or – un fait qui revient constamment à la surface – tout ce qui aurait pu être aurait fait de la belle fantaisie une réalité encore meilleure.

Lisez l’article original de The Cheat Sheet