La revue «McMillions» de HBO: une mise au point extrêmement divertissante

Même si vous connaissez déjà l’histoire du jeu truqué de McDonald’s Monopoly (qui a été largement couvert par The Daily Beast en 2018), la série documentaire McMillions de HBO est un regard amusant, informatif et très divertissant sur une arnaque étrange.

Les détails de base sont les suivants: de 1989 à 2001, l’ex-flic Jerome “Jerry” Jacobson a truqué le jeu Monopoly de McDonald’s en remettant essentiellement des pièces gagnantes à tout le monde, des gangsters aux mères célibataires en échange d’une partie du prix. Cela signifie que pendant environ 12 ans, presque tous les grands gagnants du jeu étaient des fraudes. En 2000, une astuce a conduit le FBI à commencer l’enquête (avec une opération d’infiltration assez élaborée) alors que l’histoire devenait de plus en plus compliquée – et simultanément loufoque et dévastatrice.

La série documentaire en six parties de HBO, dont la première le lundi 3 février à 10 / 9c, est une plongée profonde dans l’histoire, reposant en grande partie sur des entretiens avec certains des principaux acteurs: agents du FBI, employé d’entreprise de McDonald’s, membres de la famille du escrocs, et même certains des «gagnants». Bien que l’histoire semble devoir être tranchée, il y a plusieurs rebondissements, ainsi que de nombreux personnages intéressants qui apparaissent le long du chemin. Et bien qu’une enquête comme celle-ci implique beaucoup de paperasse, d’écoute électronique à long terme et de patience, McMillions trouve un moyen de la garder amusante et éclairante, au moins tout au long des trois premiers épisodes envoyés aux critiques.

McMillions est techniquement un véritable documentaire sur le crime, bien qu’il ne ressemble pas à ce à quoi nous sommes habitués. Graveleux et déprimant, la vraie littérature télévisée de la criminalité – jetez un coup d’œil rapide à Netflix! – et ont tendance à se concentrer sur les crimes les plus troublants, se plaisant mal à l’aise (et exploitant) à entrer dans la tête des meurtriers. McMillions, alors, se sent parfois comme une anomalie: il faut souvent une approche légère, avec de la musique qui pourrait marquer une scène de braquage d’Ocean’s Eleven, des reconstitutions stupides (comme une dramatisation d’un agent lisant un post-it), et Doug Mathews, un agent spécial coloré qui se détache moins d’un membre du FBI et ressemble plus à un chiot surexcité désireux de jouer avec les gros chiens.

Mathews s’est intéressé au cas de McDonald’s en partie parce qu’il était intrigué par le Post-It et en partie parce qu’il était simplement «ennuyé à mort de ces déchets de soins de santé» sur lesquels il travaillait. Il traite l’enquête comme un jeu, suggérant avec enthousiasme des opérations de piqûre et des plans d’infiltration (bien qu’il ne soit pas formé à l’infiltration), enfilant une tenue ridicule pour une réunion sérieuse avec McDonald’s corp, et, à un moment donné, suggérant avec enthousiasme un Las idiot et cher Ruse liée à Vegas contre laquelle les autres agents ont rechigné. (Dans la reconstitution de cela, quelqu’un écrit hilarante “RUSE” en grosses lettres sur un tableau blanc, juste au cas où nous ne serions pas sûrs.) De tous les agents du FBI, Doug est essentiellement la star des docuseries parce que c’est lui qui est les plus excités, qui ne sont pas réservés et qui bavardent constamment. “Doug est l’un des agents les plus travailleurs que j’ai jamais rencontrés dans ma vie”, explique l’un de ses collègues avant d’ajouter: “Et il peut parler pour toujours. Il est implacable. “

Mais les moments les plus mémorables de McMillions pourraient ne pas être de Mathews mais plutôt des personnes directement impliquées dans l’arnaque. Les membres de la famille du gangster / escroc Jerry Colombo (à ne pas confondre avec Jerry Jacobson; tout le monde se réfère à ce dernier comme “Oncle Jerry”) sont interrogés, expliquant leur famille de manière très factuelle. (La famille Colombo est l’une des cinq grandes familles criminelles de New York.) Quand ils parlent de l’ouverture par Colombo d’une boîte de nuit appelée Fuzzy Bunny, ils pensent que cela montre qu’il a «sa morale» parce que ce n’était pas de la nudité totale. «J’étais fier de lui pour avoir fait quelque chose de légal pour une fois», dit un parent. (Je ne vais pas le gâcher ici, mais la trajectoire éventuelle de Fuzzy Bunny est vraiment bizarre et convient à une histoire fictive.) Mais il y a aussi une teinte de tristesse, en particulier de sa femme Robin, qui finit par parler ouvertement de leurs problèmes conjugaux et ses craintes concernant les relations de son mari.

Dans le troisième épisode, nous en apprenons davantage sur l’une des «gagnantes», Gloria Brown, qui est une mère célibataire noire qui gagne 24 000 $ par an avant taxes. Un coup d’œil à l’arnaque de McDonald’s permet d’écrire facilement la plupart des «gagnants» en tant que personnes qui voulaient simplement de l’argent facile, mais entendre Gloria donne un visage différent. «Je voulais juste une vie meilleure et je sentais que c’était ma chance», explique-t-elle. Ses interviews sont une montre difficile: il est clair qu’elle était fondamentalement symbolisée parce qu’être noire signifiait qu’elle ne serait pas liée à l’arbre généalogique italien de Colombo, et il est clair qu’elle a été utilisée et exploitée d’une manière à laquelle elle n’était pas préparée , surtout quand elle va plus en détail sur ce que Jerry attendait en retour.

Les réalisateurs James Lee Hernandez et Brian Lazarte réalisent un documentaire capable de montrer les deux côtés de l’histoire: les aspects intrinsèquement comiques qui semblent inventés et les effets très réels et dévastateurs de toute l’arnaque. Ce n’est pas totalement équilibré – les deux premiers épisodes sont nettement plus légers et ont une ambiance rétro amusante qui n’est exacerbée que par les publicités McDonald’s vintage et le marketing à l’ancienne, tandis que le troisième épisode s’assombrit assez rapidement et plane là-bas.

Bien qu’elle ne soit pas entièrement réussie, l’approche de l’équipe dirigeante est certainement habile, et McMillions est certainement une montre amusante. Mais soyez averti: vous aurez probablement envie de McDonald’s tout en regardant les photos aériennes de frites posées sur une table de conférence, ou les gros plans de quelqu’un sirotant un soda.

TVLINE BOTTOM LINE: McMillions est une docuserie juteuse et informative qui relate de manière divertissante une arnaque bonkers et les joueurs qu’elle a blessés.