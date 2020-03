La robe de mariée réutilisable est idéale: apprenez à faire la vôtre en 3 étapes

Avec une robe de base, vous pouvez créer votre robe de mariée de rêve. Ici, nous vous montrons comment. Mettez-vous au travail!

16 mars 202013: 33 h

Créer un robe de mariée C’est difficile mais c’est le désir de toute femme d’être belle en atteignant l’autel.

Maintenant la collection Essence a lancé une série de bases de robe qui s’adaptent au style de chaque femme, puis les terminent en ajoutant seulement un chemisier, une jupe ou même une robe.

Robes de base pour les mariées.

Premier, vous devez choisir la robe de base: Toutes ces robes ont été modelées sur une vraie femme pour que les clientes se sentent identifiées à chacune d’entre elles. Ils peuvent même être portés seuls sans ajouter de vêtement.

Deuxième, ajouter un vêtement spécial: une robe, un chemisier ou une jupe. Ainsi, nous parvenons à prolonger la durée de vie des vêtements, à les réutiliser et à les adapter à chaque mode de vie.

Et enfin, complétez le look avec un accessoire unique– Personnalisez-le encore plus en ajoutant des détails sous la forme d’accessoires artisanaux, comme un nœud en velours ou une ceinture avec une broderie unique.

Il s’agit de remplir votre robe de toute votre essence.

