La robe moulante de Natti Natasha fait tout ressortir chez sa fille #Despacio

Sera-ce un succès ou un échec redoutable? Natti Natasha dévoile son prochain single avec une robe accrocheuse

22 janvier 2020

Habillée pour l’occasion, courbes glamour, spectaculaires, sensuelles, excitantes, tant de ses fans l’ont décrite, et cette fois, elle a donné à son public bien-aimé un secret qui cuisinait depuis un certain temps.

La chanteuse du genre urbain a posté sur son compte Instagram des photos quelque peu révélatrices de ce que sera son prochain single, et bien que cela fasse partie de son merchandising, dans ces articles un peu de son contenu est révélé.

“Je sais que vous seul et moi comprendrons, sentir à nouveau que vous respirez dans mon oreille” met ainsi en légende, qu’est-ce que cela veut dire, quelque chose parce que Natti Natasha n’a pas révélé plus, il est supposé que c’est une partie textuelle de ce que son prochain a mis comme titre “Lentement.”

Ce qui semble être la scène de ce post, rend le célèbre point culminant et semble très cohérent avec le lieu, car Natti Il porte une robe très élégante avec des gants en soie apparente et des talons glamour avec de petits accessoires dessus. Il semble que ce soit le lieu du tournage du clip vidéo qui conduira à son nouveau single, et bien que l’artiste n’ait jamais laissé ses fans déçus, j’espère que ce problème ne fait pas exception.

Et si le sensuel ne nous rendait pas clair Natti C’est lorsque son nouveau thème a été dévoilé au public, il a seulement dit qu’il y avait peu de choses à savoir s’il réussirait ou non.

.