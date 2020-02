La route de Madian: le «Nightbreed» de Clive Barker a 30 ans

Après le succès de Hellraiser, Clive Barker a choisi d’adapter sa nouvelle cabale de 1988 pour son deuxième film. La configuration de la nouvelle était mûre pour créer une mythologie expansive à partir de zéro, celle qui présentait les monstres comme les bons et les humains comme les vrais méchants. Le fait que l’histoire source ne décrive que brièvement les monstres en quelques paragraphes signifiait qu’elle était ouverte à la créativité. Ce qui était envisagé comme une romance épique dans un monde de monstres sympathiques a finalement été réduit et commercialisé comme un slasher grâce au studio rechignant sur un nouveau terrain.

Nightbreed floppé lors de sa sortie en salles le 16 février 1990. Pourtant, trente ans plus tard, les thèmes centraux de la vision de Barker brillent et restent intemporels, à la fois dans la sortie en salles profondément modifiée et dans sa version originale.

Aaron Boone (Craig Sheffer) rêve de Madian, un endroit où les créatures de la nuit vivent à l’abri des dangers de l’homme. Il est tellement troublé que sa petite amie inquiète, Lori (Anne Bobby), le prie instamment de demander de l’aide, ce qui le place dans les griffes du docteur Phillip Decker (David Cronenberg). Decker est un tueur sadique. Il drogue Boone et le convainc qu’il est le responsable de la récente série de meurtres macabres. Après une rencontre à l’hôpital avec un homme du nom de Narcisse (Hugh Ross), Boone est donné l’emplacement réel de Madian, ce qui lui ouvre la voie pour accepter son destin, plein de sang et de chagrin, comme le sauveur du Nightbreed.

Au cœur de la guerre imminente entre l’homme et le monstre se trouve l’amour durable entre Boone et Lori. Tout au long de l’évolution de Boone – la mort de son moi humain et son ascension en tant que nouveau Nightbreed – Lori refuse de renoncer à lui ou à leur relation. C’est Lori, un humain vertueux descendant à l’épicentre du Madian catacombien, qui transmet le message du récit d’acceptation et de valeur de ne pas juger un livre par sa couverture. Beaucoup de Nightbreed semblent «autres» et sont dangereux, mais ce sont eux qui vivent dans la terreur; l’homme a tendance à détruire ce qu’il envie et ce qu’il craint.

Quant à Nightbreed et à la ville de Midian, Barker a enrôlé son collaborateur d’effets de maquillage spéciaux sur Hellraiser, Bob Keen. Au début, Keen et Barker avaient un contrôle créatif total sur la conception du Nightbreed et de l’histoire. Finalement, cependant, le studio a eu froid aux yeux sur un fantasme sombre romantique de deux heures et demie qui a fait des monstres les héros et ils ont donc poussé pour rendre le Dr Decker beaucoup plus important. Les séquences d’animation en stop motion planifiées impliquant des créatures en Midian ont été coupées et supprimées, les scènes ont été entièrement éditées et plus de scènes avec Decker ont été ajoutées pour développer son personnage et sa motivation. L’idée? Pour faire de Nightbreed un film d’horreur simple.

Keen n’était pas non plus la seule connexion Hellraiser. Doug Bradley joue Lylesberg, le législateur et leader de Nightbreed. Nicholas Vince, connu sous le nom de cénobite Chatterer, apparaît comme Kinski, une créature au visage de croissant de lune qui a une main directe dans le voyage de Boone. Il y a Simon Bramford, qui ressemble le plus humain à Nightbreed Ohnaka, loin de son rôle de cénobite Butterball. Oliver Parker est apparu brièvement dans les deux premiers films Hellraiser en tant qu’ouvrier ou déménageur, mais a volé des scènes dans Nightbreed en tant que monstre mémorable Peloquin.

Même avec une version théâtrale fortement coupée et modifiée qui met l’accent sur les humains au-dessus du Nightbreed, il est facile de voir la direction dans laquelle Barker se dirigeait avec sa trilogie cinématographique envisagée pour Boone. Quelle que soit la coupe que vous regardez, la nouvelle Ashbury changée est restée une extrémité libre pendant laquelle le Nightbreed doit faire face, et leur nombre a considérablement diminué. Ce qui signifie que le voyage de Boone pour trouver ces monstres attachants un nouvel endroit où vivre, libre de jugement et de mal, serait une route difficile et sinueuse.

Grâce à des fans vocaux et fidèles et des champions de la vision initiale de Barker, de nombreuses coupes du film ont finalement vu le jour. Avec lui, de nombreuses façons de découvrir une histoire intemporelle d’amour et d’acceptation dans un monde de monstres. Barker et le studio d’origine, Morgan Creek, travaillent même à poursuivre l’histoire de Midian avec une série télévisée Nightbreed, prouvant une fois de plus la qualité durable de cet univers unique.

Des designs de monstres sympas, des créatures sympathiques, une histoire d’amour durable et même un score de ver d’oreille par Danny Elfman tous font pour une fonctionnalité de créature unique et convaincante. C’est aussi l’un des rares cas où si vous n’aimez pas une coupe, il y a de nombreuses coupures du film qui changent le ton et la portée de l’histoire. Même si la coupe théâtrale favorise le style slasher de Decker, c’est toujours la prophétie de Boone et les habitants de Midian qui rendent Nightbreed si spécial.