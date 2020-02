La route de Teyana Taylor vers la “Maison de Pétunia” détaillée dans un nouveau document

Red Bull et Teyana Taylor s’associent pour “Assembly Required”, un compte rendu détaillé de son voyage à “House Of Petunia”.



Teyana Taylor pourrait ne pas obtenir autant de crédit qu’elle le mérite pour le contrôle créatif qui se cache derrière sa musique. L’an dernier, la chanteuse de musique de G.O.O.D a fait équipe avec Red Bull pour le spectacle House Of Petunia qu’ils ont décrit comme son “spectacle le plus ambitieux à ce jour”. En donnant vie à sa vision, Teyana Taylor dirigeait tous les aspects de la performance qui a finalement eu lieu au Red Bull Music Festival de New York.

Taylor a amené des caméras Red Bull dans son monde alors qu’elle complotait le spectacle alors qu’elles capturaient un aperçu de son monde. Équilibrant sa vie familiale et professionnelle à la fois, assemblage requis: la maison de pétunia de Teyana Taylor donne aux fans un aperçu de sa vie menant à sa grande performance.

“Je commence ma propre maison. Ça va s’appeler House of Petunia. Ce sont toutes mes visions qui prennent vie “, explique Teyana dans le film.” La Maison de Pétunia sera mon émission la plus ambitieuse à ce jour. Je suis extrêmement nerveux parce que le spectacle compte beaucoup pour moi. “

Le documentaire dure plus d’une heure avec des apparitions et des camées de Nikki Taylor – la mère et le manager de Teyana – Iman Shumpert, le directeur du groupe Carrington et le chorégraphe principal, Coco Gilbert. Usher, Fabolous et Method Man font également des apparitions dans le doc.

Regardez le documentaire en entier ci-dessous.

