La routine d’autosoins de Mandy Moore implique le vin, les randonnées et la méditation

L’une des actrices les plus aimées du début des années 2000, Mandy Moore est une triple menace rare – une actrice, chanteuse et compositrice. Moore est dans l’industrie du divertissement depuis plus de deux décennies et a réussi à se réinventer à plusieurs reprises. De nos jours, Moore est surtout connue pour son travail dans la série télévisée extrêmement populaire This Is Us, même si elle a toujours une profonde affection pour la musique et n’a jamais cessé d’écrire et d’enregistrer des chansons. Bien que Moore ait un horaire chargé, elle se détend à l’aide de quelques indulgences spéciales.

Comment Mandy Moore a-t-elle commencé sa carrière?

Mandy Moore est née dans le New Hampshire en 1984. Élevée dans une famille ouvrière, Moore a développé un intérêt précoce pour le théâtre et le spectacle. La jeune Moore comptait sur sa grand-mère maternelle, une ancienne ballerine britannique, pour des conseils de carrière et de l’inspiration, et sa grand-mère l’aidait à soutenir son rêve d’être actrice. Elle a fait ses débuts en tant que préadolescente, agissant dans des productions théâtrales locales et développant sa présence sur scène.

Adolescent, Moore a commencé à travailler dur pour écrire de la musique. Elle a commencé à envoyer des démos et a finalement signé avec Epic Records. En peu de temps, Moore est devenu une star et a tourné avec des acteurs majeurs comme les Backstreet Boys. Le premier single de Moore, “Candy”, est sorti en 1999, et son premier album n’a suivi que quelques mois plus tard. En 2002, Moore a fait des vagues lorsqu’elle a joué dans le film A Walk to Remember. Le drame romantique est devenu l’un des films déterminants de la décennie et a cimenté le statut de Moore non seulement comme une pop star, mais comme une force avec laquelle il faut compter à Hollywood.

La grande résurgence de la carrière de Mandy Moore

Au fil de sa carrière, Moore est apparue dans des films comme Swinging with the Finkels et Love, Wedding, Marriage. Toujours en 2010, Moore a fourni la voix du personnage animé de Raiponce dans le film à succès Tangled. Il ne faisait aucun doute que Moore était plus populaire que jamais auprès des fans. Cependant, c’est en 2016 que Moore est vraiment entrée dans la prochaine phase de sa carrière, lorsqu’elle a été castée dans la série télévisée This Is Us.

Au cours des dernières années, Moore a été acclamée pour son travail dans la série et a été nominée pour plusieurs prix, dont le Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Au début de 2019, Moore a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La cérémonie et la grande participation ont prouvé que Moore est toujours aimé par des légions de fans du monde entier.

Que fait Mandy Moore pour les soins personnels?

Avec de nombreux projets différents en préparation, dont un nouvel album à venir, Moore a beaucoup à faire au quotidien. Pourtant, elle comprend l’importance de prendre soin de soi et de prendre du temps loin des projecteurs pour se détendre et se relaxer. Dans une interview de mars 2019, Moore a parlé de ses habitudes de soins personnels et de l’importance de prendre du temps chaque jour pour maintenir un sentiment de normalité.

Moore a admis que bien que les soins personnels soient différents pour tout le monde, elle apprécie un verre de vin, un bain relaxant et de la musique jazz. Elle aime aussi rester active et soulage le stress en faisant des randonnées. Comme l’a déclaré Moore, «il y a quelque chose qui guérit de façon innée de se sentir connecté au sol – se sentir littéralement ancré au monde qui vous entoure.» De plus, Moore aime écrire et méditer et croit fermement aux effets positifs de la thérapie.

Talentueuse, charmante et travailleuse, Mandy Moore a prouvé qu’elle est une force avec laquelle il faut compter.