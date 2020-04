La rumeur de Beyoncé et Kim Kardashian Feud: expliquée

Tout au long de l’histoire, il y a eu plusieurs querelles qui ont changé le monde, comme 2 Pac contre Biggie et Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Cependant, aucun ne se compare au prétendu différend entre la reine B et la reine de la télé-réalité, Kim Kardashian.

Bien sûr, la querelle entre Beyoncé et Kim Kardashian a toujours été une rumeur. Des preuves solides indiquent qu’il pourrait y avoir eu un problème à un moment donné. Beyoncé et Kardashian sont deux des plus grandes stars du monde. Kardashian est devenu un nom familier après avoir joué dans la série de télé-réalité Keeping Up With The Kardashians. Beyoncé est l’une des artistes solo les plus vendues de tous les temps. Elle a sorti plusieurs albums acclamés par la critique et le commerce. Ils sont tous deux dans des relations très médiatisées qui attirent beaucoup l’attention des médias.

Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Kim Kardashian et Beyoncé étaient dans une querelle intense. Cependant, contrairement à de nombreuses autres querelles de célébrités, la rumeur veut que les deux femmes tentent de garder leurs problèmes les uns avec les autres hors de la vue du public.

À certains moments, il est apparu que Beyoncé a jeté de l’ombre sur Kardashian. Certains fans pensent que Kim Kardashian essaie de copier le style de Beyoncé.

Au cours des dernières années, de nouveaux faits sont apparus au sujet de leur relation. Il est temps de regarder de plus près les deux plus grandes stars du monde et leur rumeur.

14 Kim Kardashian a toujours essayé d’être l’amie de Beyoncé, mais Beyoncé n’est pas intéressée

Kim Kardashian et Beyoncé semblent être des amis naturels. Ils aiment tous les deux vivre un style de vie glamour et ont les enfants les plus adorables. Cependant, des rumeurs suggèrent que Beyoncé a toujours été un peu froide envers Kardashian. Bien sûr, Kardashian et Beyoncé ont un lien évident. Beyoncé est mariée à la légende du rap, Jay Z, tandis que Kardashian est marié à une autre icône du rap, Kanye West. En effet, West est un ami de Jay et Bey depuis des années.

Kardashian a tenté de nouer une amitié avec Beyoncé lorsqu’elle a commencé à sortir avec West. Selon les histoires, Beyoncé n’a jamais été intéressée à être amie avec Kardashian et a toujours donné froid à Kim.

13 Kanye Disses Beyoncé et Jay Z

Une partie de la tension entre Kim Kardashian et Beyoncé est liée à leurs maris. Jay Z et Kanye West travaillent ensemble depuis des années. En fait, West a fait sa grande percée en produisant pour Jay. Parfois, les deux ont eu une excellente relation de travail et une grande amitié. D’autres fois, ils se tirent dessus.

En 2016, West s’est arrêté au milieu d’un concert pour photographier Beyoncé et Jay. Il en a pris plusieurs chez Jay mais s’est également attaqué à Beyoncé. West a également révélé qu’ils ne s’étaient pas parlé depuis un certain temps.

12 L’obsession de Kim et Kanye avec la célébrité irrite Beyoncé

Kim Kardashian et Kanye West deviennent rapidement le couple dont on parle le plus. Cependant, ils ne seront jamais Jay-Z et Beyoncé. Jay et Beyoncé sont l’un des couples les plus célèbres et les plus influents de tous les temps.

Selon des rumeurs, Beyoncé pense que West et Kardashian sont obsédés par la célébrité. En effet, Jay et Beyoncé sont un couple très privé, à l’opposé de West et Kardashian. Bey n’est pas non plus fan de l’émission de téléréalité, Keeping Up with The Kardashians. Bey s’est moqué du couple de renom pour avoir fait connaître au monde chaque détail de sa vie privée.

Beyoncé serait souvent irritée par West et Kardashian, d’autant plus qu’elle est une personne si privée.

11 Jay-Z répond à Kanye West

Jay-Z et Kanye West ont connu de nombreux hauts et bas. Cependant, la tension entre les deux superstars n’aide pas la relation difficile entre leurs femmes. West et Jay ont formé un lien et une amitié étroits, mais leur amitié s’est détériorée au fil des ans.

En 2017, Jay en avait assez entendu de West et avait finalement répondu. Jay fait référence à West sur la piste «Kill Jay Z». Il a également estimé que West avait franchi la ligne en parlant de Beyoncé et de ses enfants. Bien sûr, Jay a plus tard appelé West son petit frère. Quoi qu’il en soit, leur querelle ne facilite pas la tâche de Beyoncé et Kim Kardashian.

10 Beyoncé et Jay-Z sautent le mariage de Kim Kardashian et Kanye West

Le boeuf entre les deux couples célèbres a explosé en 2014. En effet, beaucoup de sentiments blessés de Kanye West et Kim Kardashian découlent de cette période. En 2014, West et Kardashian se sont mariés lors d’une cérémonie de fantaisie. Bien sûr, toutes les célébrités majeures ont assisté à cet événement massif. Enfin, presque tout le monde. Jay-Z et Beyoncé ont décidé de sauter le mariage, ce qui a rendu furieux West.

West a même demandé à Jay d’être l’un de ses meilleurs hommes, mais il s’est vu refuser. West n’a pas pu surmonter cet énorme camouflet. Le camouflet de mariage a causé tant de problèmes. Cependant, West a été très vocal sur ce qu’il ressent, tandis que Kardashian est bas.

9 Kim et Beyoncé s’ignorent au festival Made In America

Beyoncé et Kim Kardashian n’ont pas besoin de leurs maris pour rendre les choses difficiles; ils peuvent le faire par eux-mêmes. Beyoncé et Kardashian ne peuvent pas s’éviter totalement car ils assistent souvent aux mêmes événements. En 2012, Beyoncé et Kardashian ont assisté au Made In America Festival. Selon les rumeurs, ils ont à peine reconnu la présence de l’autre et, ce faisant, ils ont eu des conversations gênantes.

Tous ceux qui les entourent ont remarqué que les conversations sont remplies de pauses maladroites. Parfois, ils sont un peu plus gentils les uns envers les autres en public.

8 La querelle de Jay-Z et Kanye West continue et devient plus gênante

Kanye West et Jay-Z continuent d’ajouter aux problèmes de Beyoncé et Kim Kardashian. West et Jay travaillent ensemble depuis des années. Comme indiqué, Jay a donné à West sa grande pause et a même encadré sa carrière. Cependant, dans les coulisses, ils ont eu de nombreux problèmes liés aux entreprises.

Récemment, ils ont eu une dispute avec le service de streaming de Jay, Tidal. West a affirmé qu’il n’était pas payé pour les nouveaux abonnements à Tidal qui ont été générés en raison de son album, The Life Of Pablo. Tidal a rétorqué que West n’avait pas livré une série de clips. Chaque partie a accusé l’autre partie de «rupture de contrat». Plus tard, Jay et West se sont retrouvés à la fête du 50e anniversaire de Diddy. Ce fut un moment gênant.

7 Kim et Beyoncé sautent leurs douches pour bébé

Il est prudent de supposer que les enfants de Kim Kardashian et Beyoncé sont les enfants les plus célèbres du monde. En effet, les grossesses de Beyoncé et Kardashian ont fait les gros titres. Cependant, il y a quelques années, Kardashian et Beyoncé étaient toutes deux enceintes en même temps. Ils ont tous les deux eu leur douche de bébé à peu près au même moment.

Bien sûr, ils ont tous deux décidé de se passer les douches pour bébé. Ils avaient de bonnes raisons de rester à la maison à ce moment-là, mais Kardashian a essayé de se rattraper. Kardashian a envoyé à Beyoncé 10 000 $ de vêtements pour Blue Ivy et les jumeaux. Elle a également envoyé des kits de contour de beauté Beyoncé KKW dans une boîte en or d’une valeur de 150 000 $. Beyoncé a décidé de ne pas garder les articles et les a donnés aux membres du personnel de l’hôpital où elle a accouché.

6 Beyoncé prend des photos de Kim

Beyoncé et Kim Kardashian n’ont jamais confirmé une querelle. Bien sûr, cela n’empêche pas leurs fans de trouver des indices qui semblent montrer que la querelle est réelle. En effet, les fans de Beyoncé croient avoir trouvé la preuve de la querelle dans la musique de Bey. Selon des rumeurs, il y a plusieurs paroles dans la musique de Beyoncé que les fans interprètent comme des coups de feu sur Kardashian.

Beyoncé est connue pour utiliser sa musique comme un moyen de soulager la douleur de la vie réelle. Par conséquent, ses fans supposent que ces paroles sont un moyen pour elle de révéler ses vrais sentiments à propos de Kardashian. Par exemple, la chanson de 2018, «Top It Off», comprend une ligne qui fait référence négativement à «casser l’Internet». Kardashian a publié une série d’images risquées, qui ont conduit à la création du terme «casser l’Internet». Les fans pensent que cela montre clairement que Beyoncé n’aime pas Kardashian.

5 Beyoncé n’aime pas le cercle d’amis de Kim

La tension entre Beyoncé et Kim Kardashian pourrait avoir quelque chose à voir avec le cercle d’amis de Kardashian. En effet, Kardashian est de bons amis avec la créatrice de mode, Rachel Roy. Kardashian et Roy assistent souvent à des événements ensemble et parcourent le monde. Cependant, Roy est connu pour avoir des interactions coquettes avec Jay-Z. De plus, des rumeurs suggèrent que Roy était la cause de la tristement célèbre bataille d’ascenseur entre la soeur de Beyoncé, Solange et Jay.

Les fans croient également que Roy est la tristement célèbre «Becky avec les bons cheveux» du single à succès de Beyoncé, «Désolé». Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Beyoncé et Jay ont sauté le mariage de Kardashian et Kanye West parce que Rachel serait là.

Beyoncé et Jay-Z auraient rompu les liens avec Kim et Kanye pour des opinions politiques divergentes

Les rumeurs suggèrent que Jay-Z et Beyoncé ont coupé les liens avec Kanye West et Kim Kardashian en raison de divergences d’opinions politiques. West et Kardashian sont tous deux de fervents partisans du président Donald Trump. Bien sûr, West exprime beaucoup plus ses opinions politiques, ce qui frotte certaines personnes dans le mauvais sens.

Jay et Beyoncé ont ouvertement soutenu plusieurs candidats démocrates dans le passé. À un moment donné, West faisait la une des journaux en raison de son soutien public à Trump. Dans les coulisses, Jay et Beyoncé ont décidé de se distancier des commentaires controversés de West.

3 fans accusent Kim d’essayer de voler le style de Beyoncé

Beyoncé et Kim Kardashian sont toutes deux des icônes de la mode et des pionnières. Cependant, les fans accusent Kardashian de voler des idées de style à d’autres célébrités. Les fans de Beyoncé ont attaqué Kardashian pour avoir volé le style de Beyoncé.

En 2015, les fans ont remarqué que Kardashian portait une robe similaire à celle que Beyoncé portait au même événement quelques années plus tôt. En 2018, Kardashian portait une robe pour le Met Gala, qui était une copie claire d’une robe que Beyoncé portait sur la couverture de Complex.

Les fans de Beyoncé accusent également Kardashian d’essayer de voler la vedette de Beyoncé. Par exemple, Kardashian a publié une série de photos racées en même temps que Beyoncé sortait son album, Lemonade.

2 Kim Compliments Beyoncé Et Enterre La Hache

Les récentes interactions entre Beyoncé et Kim Kardashian suggèrent que leur querelle secrète pourrait être terminée. Beyoncé a récemment fait une apparition dans Disney Family Sing-Along et a chanté «When You Wish Upon A Star» de Pinocchio. Elle a dédié la chanson au personnel hospitalier travaillant pendant la pandémie de coronavirus. Les fans et les critiques ont unanimement salué la performance de Beyoncé.

Kardashian a jailli de la performance incroyable de Beyoncé. Les fans et les médias ont instantanément remarqué les éloges de Kardashian sur Beyoncé, ce qui a suggéré à certains qu’elle enterrait la hache de guerre.

1 Beyoncé donne un cadeau à Kim, et la querelle est terminée

Il est fort possible que la querelle secrète de Beyoncé et Kim Kardashian soit terminée. Les deux superstars semblaient mettre leurs différences de côté. Après que Kardashian ait fait l’éloge de la performance de Beyoncé à Disney, elle a reçu un cadeau par la poste. Beyoncé a récemment lancé sa gamme Ivy Park x Adidas et envoyé un gigantesque coffret cadeau à Kardashian. Le coffret cadeau comprend plusieurs tenues, chaussures et accessoires différents. Kardashian a été époustouflé et a remercié Beyoncé sur Instagram.

Pour de nombreux fans et critiques, cela a mis fin à la querelle “ secrète ” de Beyoncé-Kim Kardashian. Eh bien, jusqu’à la prochaine fois que l’un d’eux snobe l’autre, ou que Kanye West insulte la nouvelle coiffure de Jay-Z.

