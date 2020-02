La rumeur veut que le méchant principal de Captain Marvel 2 soit [SPOILERS]

Retournez à mars 2019, bien avant Avengers: Fin de partie a fait un trou de la taille de Thanos dans le MCU, et vous vous souviendrez sans doute du moment où Captain Marvel a tiré un appât et un interrupteur, révélant que les Skrulls étaient des réfugiés sans chance. Et certainement pas des ennemis.

C’est une tournure d’histoire que Marvel Studios a plus tard honorée dans Spider-Man: loin de chez soi, lorsque Talos et Soren se sont fait passer pour Nick Fury et Maria Hill, respectivement, laissant le premier se détendre et se détendre sur une forme de vaisseau spatial Skrull.

Il est donc juste de dire que les attentes sont élevées pour Captain Marvel 2. La suite spatiale ne sera probablement pas avec nous avant 2022, mais de nouvelles informations découvertes par 4Chan (h / t CosmicBookNews) suggèrent que Marvel a déjà décidé de quel méchant affrontera Carol Danvers dans deux ans.

Prenez celui-ci avec une pincée de sel, mais on dit aujourd’hui que le capitaine Marvel 2 mettra en vedette Talonar comme le méchant principal, qui est connu comme le frère de Richard Rider (Talon-R), Robbie, et possède le pouvoir d’un Darkhawk. La question de savoir si cela se révèle vraiment être le cas reste à débattre, mais le rapport 4Chan continue de taquiner que la suite de Captain Marvel pourrait potentiellement explorer une relation impliquant Carol Danvers et Beth Rider, qui se trouve être lié à Talonar. Coïncidence?

Bien qu’il ne soit pas encore établi d’ETA officiel, Captain Marvel 2 devrait sortir à un moment donné en 2022. Il se déroulera également de nos jours et honorera le saut de cinq ans déclenché par Fin du jeu. Au-delà de cela, Marvel reste silencieux, car il concentre son attention sur des questions plus urgentes, telles que le film autonome Black Widow. Cherchez celui-ci pour arriver le 1er mai de cette année.