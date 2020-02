La rumeur veut que Marvel reprenne DC Comics

le merveille/ La rivalité DC est légendaire parmi les fans de super-héros. Au fil des décennies, les deux titans de l’industrie de la bande dessinée se sont battus pour être reconnus comme les meilleurs de l’industrie. De nos jours, avec leur succès à l’écran via l’univers cinématographique Marvel, il est probablement juste de dire que Marvel est en meilleure santé en ce moment. Cela pourrait-il donc signifier que Marvel achète enfin son éternel rival? C’est ce que suggère cette nouvelle rumeur choquante.

La semaine dernière, Dan DiDio a quitté ses fonctions de co-éditeur pour DC Comics après une décennie dans ce rôle. Il est largement admis qu’il a été licencié dans le cadre d’une restructuration majeure en cours chez AT&T. La chaîne Youtube Lords of the Long Box a publié un nouveau rapport qui prétend que les plans de restructuration d’AT & T pourraient inclure la mise en vente de DC. Selon cette rumeur, la société envisage de se retirer du commerce de l’édition de bandes dessinées et d’inviter Marvel à reprendre DC.

Vous lisez sans aucun doute ceci et pensez que c’est une idée ridicule et il n’y a aucun moyen que cela se produise. Eh bien, les Youtubers notent que des sources disent que ce n’est peut-être pas quelque chose qu’ils envisagent sérieusement, juste quelque chose qu’AT & T met en place pour évaluer la réaction des fans.

D’autres options apparemment envisagées pour injecter du sang frais dans DC Comics sont d’employer plus de scénaristes et de cinéastes pour écrire des bandes dessinées. J.J. Abrams dirige actuellement une bande dessinée Spider-Man pour Marvel, et maintenant il est exclusivement inscrit à WarnerMedia, ils pourraient l’obliger à faire des projets similaires pour DC.

Quant à DiDio, cette rumeur indique que l’éditeur a été congédié pour les désaccords d’AT & T avec son projet de relance «5G», qui redémarrerait le panthéon DC avec des personnages contemporains. La société est apparemment inquiète de la façon dont ce changement de marque affecterait leurs prochains projets d’écran en se concentrant sur des héros classiques comme The Batman. De plus, il est dit que DiDio a affronté les meilleurs talents de DC comme Scott Snyder qui n’étaient pas en faveur de la relance.

De toute évidence, nous devons prendre cette fusion potentielle avec une poignée de sel pour l’instant. Bien que, pour être honnête, les choses soient devenues folles dans le monde de l’entreprise ces derniers temps, avec le rachat de Fox par Disney. Pourrait-on un grand homogénéisé merveille/ L’univers DC sera-t-il le prochain?

Source: Seigneurs de la longue boîte