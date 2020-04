La rumeur veut que Marvel travaille sur le projet “Ultimatum”

Bien que le tournage ne soit pas possible pour le moment en raison de la situation du coronavirus, le travail est toujours en cours sur les projets à venir. Selon MCU Cosmic, Marvel Studios aurait commencé à développer tôt la série de bandes dessinées Ultimatum sur nos écrans.

Très peu de nouvelles sur ce projet ont été révélées et Marvel n’a officiellement rien annoncé.

Dans la série de bandes dessinées, les principaux héros de l’Univers ultime tels que les Ultimates / Avengers, Spider-Man, les X-Men et Fantastic Four, se réunissent pour faire face à Magneto, qui a inversé le champ magnétique terrestre, ce qui provoque des catastrophes naturelles à travers le monde. Il le fait après sa vengeance pour la mort de ses enfants, Scarlet Witch et Quicksilver.

L’histoire devrait être ajustée pour le grand écran, de la même manière que les histoires de bandes dessinées Infinity War, Planet Hulk et Civil War ont été modifiées pour s’adapter à l’univers cinématographique Marvel. Avec le nombre de personnages majeurs de Marvel impliqués, ce serait une sortie en salle plutôt qu’une série Disney +.

Avec tant de retards dans le calendrier de sortie de Marvel, il faudra des années avant que quoi que ce soit arrive sur nos écrans.

Aimeriez-vous voir l’événement «Ultimatum» sur grand écran?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

