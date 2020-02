La rumeur veut que “Red Hulk” apparaisse dans la prochaine série Marvel She-Hulk Disney +

Alors que l’univers cinématographique Marvel vient de “The Hulk”, il semble que nous verrons plus de Hulk sur grand écran, car la dernière rumeur de Geeks WorldWide, est que le “Red Hulk” rejoindra le prochain “She-Hulk” ”Série Disney +.

Nous avons déjà vu le général Thaddeus “Thunderbolt” Ross, joué par William Hurt, dans un certain nombre de films Marvel, dont “The Incredible Hulk”, “Captain America: Civil War” et les deux Infinity Wars. Le personnage apparaîtra également dans le prochain film “Black Widow”, qui sortira en salles en mai.

Dans les bandes dessinées, le «Red Hulk» a été introduit en 2008 et a été l’un des principaux ennemis de «The Hulk», car le général Ross le déteste, bien que dans les bandes dessinées, «Red Hulk» devienne un héros, créant «The Équipe Thunderbolts », composée d’anciens méchants devenus des héros et des anti-héros tels que Deadpool, Elektra, Agent Venom et Punisher.

Il a été émis l’hypothèse que la série “She-Hulk” sera également une configuration pour une série ou un film “Thunderbolts” Disney +.

Marvel n’a pas encore annoncé plus de détails sur la série She-Hulk, mais nous savons que Jessica Gao, qui a déjà travaillé sur Rick et Morty, écrit la série. Aucune date de sortie Disney + n’a encore été annoncée.

Aimeriez-vous voir «Red Hulk» dans la nouvelle série Disney + She-Hulk?

