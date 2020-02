La rumeur veut que Sasha Banks de la WWE apparaisse dans Star Wars: The Mandalorian – Saison 2

La superstar de la WWE, Sasha Banks, semble se diriger de l’univers de la WWE vers l’univers de Star Wars, car selon le podcast Mat Men Pro Wrestling, elle sera la vedette de la deuxième saison de la série à succès Disney +, “The Mandalorian”.

Aucun détail n’a été révélé sur le personnage qu’elle jouera, bien que l’on s’attende à ce qu’elle soit un antagoniste de l’ancienne star de l’artiste martiale mixte Gina Carano, qui incarne l’ancienne Shocktrooper, Cara Dune.

La production de la deuxième saison de «The Mandalorian» est déjà en cours et elle a déjà tourné certaines de ses scènes.

Sasha Banks a été absente de l’action sur Smackdown récemment en raison d’une blessure à la cheville, bien que cela puisse être une couverture pour son absence lors du tournage de la série. Elle est quatre fois championne RAW féminine et est aussi la cousine de Snoop Dogg.

Découvrez certains de ses points forts de la WWE ci-dessous:

Ni Disney, Lucasfilm ni la WWE n’ont confirmé si Sasha Banks sera dans la série.

Pensez-vous que «The Boss» pourra affronter Cara Dune?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.