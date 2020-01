La rumeur veut que Sony travaille sur une nouvelle IP d’horreur, peut-être pour PlayStation 5?

Bien qu’il s’agisse là encore d’un cas où vous devez prendre les choses en main, Emre Kaya, initié de l’industrie, a révélé via Twitter que Sony travaille actuellement sur une nouvelle IP d’horreur, probablement pour leur prochaine console PlayStation 5.

Bien que ce ne soit pas vraiment grand-chose, gardez à l’esprit que l’un de leurs poids lourds à Hideo Kojima (avec Échouement de la mort) a manifesté son intérêt pour un film d’horreur (bien qu’il ait peur de l’horreur). Puis il y avait aussi ce petit quelque chose (* toux * Silent Hills * toux *) sur lequel il travaillait avec Konami qui n’a pas marché.

Continuer à ajouter à tout cela est Dieu de la guerre créateur David Jaffe, qui a également exprimé le désir de développer un jeu d’horreur. Compte tenu de sa relation avec Sony, cela donne encore plus de crédibilité à la rumeur. Enfin, et le plus évident, c’est que les jeux d’horreur ont récemment reçu un grand coup de pouce avec Capcom Resident Evil 2 remake (et à venir Resident Evil 3: Nemesis refaire). Donc, c’est vraiment une évidence que Sony cherche à capitaliser.

Bien sûr, personne n’a été annoncé / révélé par quiconque, donc nous pourrions n’avoir rien de concret à mâcher avant le lancement de la PS5 plus tard cette année. Mais c’est toujours amusant de spéculer.

Je sais que je ne publie pas normalement sur les jeux (sauf les choses liées à Batman) mais j’ai appris que Sony travaille actuellement sur une nouvelle IP d’horreur. Intéressant… # PS5 #Playstation

– Emre Kaya (@Vullein) 22 janvier 2020