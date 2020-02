“La rupture n’a pas de revers”

Susana et Gonzalo ont eu l’occasion de se revoir six mois après «L’île des tentations» mais le sévillan a préféré ne pas l’être. LLa gagnante de «GH 14» est la seule à avoir été invitée par Monica Naranjo, où il a fait le point sur la relation et sa rupture lors du dernier feu de joie en République dominicaine.

La Murcie admet qu’elle n’était pas à l’aise avec Gonzalo depuis un moment et qu’elle ne l’avait même pas remarqué. Par conséquent, lorsqu’il est arrivé à la Villa Montaña, il a commencé à rechercher des défauts dans son petit ami qui pourraient l’aider à prendre la décision. “C’était un processus, au début, je pensais qu’ils étaient jaloux, après que leurs commentaires m’ont dérangé …“reconnaît-il.” En parlant aux filles, j’ai vu que je voulais Gonzalo, et je le veux, mais pas en couple “, dit-il.

Susana et Mónica Naranjo, six mois après la fin de «L’île aux tentations»

Susana ne voulait pas laisser Gonzalo devant les caméras mais admet que, si la situation ne s’était pas produite, elle n’aurait probablement jamais osé le quitter. Il sentait la responsabilité d’atténuer ses insécurités et de lui faire sentir bien, donc, “bien que le feu de joie final ait été dur, j’aime me voir là-bas car cela faisait longtemps que je n’avais pas eu le contrôle de ma vie.”

La pause a été difficile car ensemble, ils avaient bâti une vie, ils partageaient une maison et leurs familles n’étaient déjà qu’une. Après «L’île des tentations», ils se sont revus, mais le résultat a été similaire à celui du dernier feu de joie parce que Gonzalo ne comprend toujours pas la raison de la séparation. “Au début, si ça faisait du bien, ça m’a envoyé un joli message et, quand ça faisait mal, un message pas joli. Finalement je lui ai dit de ne plus m’écrire“, se souvient Susana, qui n’a plus eu de nouvelles de lui.

Gonzalo envoie une lettre à Susana

Toujours sans force pour se revoir, Gonzalo a décliné l’invitation du programme. Il vient d’envoyer une lettre expliquant que ces six mois l’ont porté “comme si c’étaient des années” et qu’une partie de lui “est restée au dernier bûcher”. Susana a souhaité qu’un jour ils se revoient, mais elle reste ferme dans la pause. “Il devrait apprendre à aimer”, estime-t-il, car il pense que ses insécurités l’ont amené à rivaliser avec elle et parfois à la voir comme une rivale.

Bien que Susana se soit également sentie “très seule” dans ce processus, elle reconnaît être heureuse: “Je me consacre le temps que je sentais que je n’avais pas passé depuis longtemps.” Et bien considèrent toujours qu’ils avaient “une relation idyllique” parce qu’ils ont passé un bon moment ensemble, “la rupture n’a pas de retour en arrière” et souhaite seulement que les deux, un jour, trouvent l’amour chez quelqu’un qui les accepte tels qu’ils sont.

