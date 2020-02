La Russie ferme ses frontières avec la Chine pour le coronavirus

Le gouvernement russe a annoncé la fermeture de sa frontière avec la Chine en raison de la croissance des infections par le coronavirus COVID-19, qui a infecté plus de 73 000 personnes dans le monde. Le Kremlin a indiqué que cette mesure sera prise indéfiniment et prendra effet à partir de ce jeudi 20 février 2020 à minuit.

La vice-première ministre en charge de la santé, Tatiana Golikova, a déclaré: “L’entrée de tous les citoyens chinois au-delà des frontières de la Russie sera suspendue à partir du 20 février pour les déplacements professionnels, les voyages privés, les études et le tourisme” et a ajouté que la décision a été prise “en raison de l’aggravation de l’épidémie en Chine et du fait que les citoyens chinois continuent d’atteindre le territoire russe”.

La nouvelle interdiction d’entrée n’affectera pas les voyageurs qui doivent transférer des vols dans les aéroports russes, ont déclaré les autorités.

L’interdiction d’entrée temporaire a été signée par le Premier ministre russe Mikhail Mishustin.

