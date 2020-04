La Russie lance une mission habitée à bord de l’ISS

Moscou.— La Russie a lancé jeudi la mission habitée numéro 63 destinée à la Station spatiale internationale (ISS), au milieu de l’urgence sanitaire due à la pandémie de coronavirus COVID-19.

Le lancement du vaisseau spatial Soyouz MS-16, avec l’équipage à bord, a eu lieu à 11h04 heure locale vendredi (8h04 GMT) depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

L’équipage est composé des cosmonautes russes Anatoli Ivanishin et Iván Vágner, ainsi que de l’astronaute de la NASA Christopher Cassidy, qui remplacera les membres de la 62e expédition: le russe Oleg Skrípochka et les américains Jessica Meir et Andrew Morgan, qui reviendront à Terre le 17 avril.

Pour Ivanishin et Cassidy, ce sera le troisième vol vers la Station spatiale internationale, tandis que Vágner travaillera en orbite pour la première fois.

Le lancement a été réalisé en l’absence des journalistes ou des familles des membres d’équipage en raison des mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus. (ntx)

JAHA

